Un jugador de la NBA podría ingresar en un futuro a las filas de WWE. Se trata del pívot de los Boston Celtics, Enes Kanter. El mismo basquetbolista lo confirmó en una reciente entrevista con el medio The Athletic.

“Seré una superestrella de WWE, no tengo ninguna duda. Ya he recibido ofertas de esa empresa, pero primero tengo que terminar mi carrera como jugador de baloncesto. Cuando me retire, me convertiré en un luchador profesional”, declaró Kanter.

No la primera vez que Kanter habla sobre el mundo de la lucha libre. Hace un tiempo, dijo que Paul Heyman habría mostrado un interés en dirigirlo cuando empiece a pelear. Además, cada vez que puede, el jugador de los Celtics acude a los shows de WWE, ya que es muy fanático del ‘wrestling’.

De hecho, tuvo la oportunidad de estar presente en el Monday Night Raw del 9 de setiembre del año pasado. Aquella vez, ganó el título 24/7; sin embargo, no pudo tenerlo por mucho tiempo, pues lo perdió a los minutos ante R-Truth.

