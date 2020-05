La relación entre el australiano Nick Kyrgios y la tenista rusa Anna Kalinskaya ha llegado a su fin. Y parece que han terminado de la peor manera. La misma Kalinskaya confirmó la ruptura a través de Instagram tras ser consultada por uno de sus seguidores.

“¿Estás saliendo con Kyrgios?”, preguntó el fanático. La joven de 21 años contestó: “¡Ya no! Hemos terminado. No somos amigos. No voy a hablar de él. Y también pido respeto para mí. Gracias”. Además, en su última publicación en redes sociales escribió: “Déjame en paz”, y activó la opción para bloquear todos los comentarios.

Y por si todo esto fuera poco, según los medios Russia Today y RT, la tenista publicó una serie de mensajes contra el australiano. Uno de ellos fue: “Jódete, vampiro de energía”. Y horas antes había escrito: “Tú no eres un chico malo, simplemente eres una mala persona”. Ambos textos fueron borrados.

Kyrgios y Kalinskaya dieron a conocer su relación en marzo. Aquella mes ambos jugadores presenciaron un partido de Los Angeles Lakers en el Staples Center de California. Desde entonces, no se supo más noticias de ellos, hasta hoy.

