A los 18 años, muchos jóvenes aún no saben qué hacer con su vida. Algunos están en el ‘limbo’ de qué carrera elegir o a qué universidad postular. Sin embargo, no es el caso de Simone Johnson, quien desde niña ya tenía claro qué quería ser: ser luchadora de WWE.

Ver a su padre, The Rock, en el ring y seguir el legado familiar (su abuelo y su bisabuelo también fueron luchadores) la hicieron tomar ese camino. Siendo todavía una adolescente, Simone firmó el primer contrato de su vida, con WWE.

Ni bien firmó, empezó a entrenar en el Perfomance Center en Orlando. Y como no podía ser de otra manera, el más orgulloso fue de The Rock, quien la llenó de elogios por cumplir su sueño, pero no fue el único, Triple H también la felicitó.

“Continuando con el legado y comenzando el tuyo. Simone Johnson se ha ganado su lugar en el Centro de Desarrollo de WWE, entrenando con los mejores de nuestra industria. ¡Felicidades, Simone!”, escribió Triple H en su Twitter.

Triple H felicitó a Simone Johnson, hija de The Rock, por firmar por WWE. (Twitter)

