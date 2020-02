La cartelera del Super ShowDown 2020, que se llevará a cabo el 27 de febrero en Arabia Saudita, va tomando forma. Y es que en el último Monday Night Raw se agregó una pelea que supondrá el regreso de Andrade y AJ Styles a los cuadriláteros.

Los dos luchadores junto a R-Truth, Rusev, Bobby Lashley y Erick Rowan chocarán en un Tuwaiq Trophy Gauntlet Match; es decir, el ganador se llevará un trofeo a casa. Eso ocurrió en el último evento de Crown Jewel con la división por parejas. En aquella oportunidad, Karl Anderson y Luke Gallows levantaron la copa.

Regresan al ring

Andrade fue suspendido a fines de enero por haber violado la política de bienestar de la empresa. Según medios especializados, no pasó la prueba antidoping. A pesar de esto, no le quitaron el título de los Estados Unidos. Su suspensión acaba a fines de este mes por lo que estará disponible para el Super ShowDown.

AJ Styles, por su parte, se lesionó en Royal Rumble 2020, por lo que ha estado ausente desde entonces. La compañía no ha informado cuál es la gravedad de su lesión, pero como va aparecer en el evento saudí, lo más probable es que haya sido leve.

Hasta el momento, la cartelera del Super Show Down va así:

- The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. John Morrison y The Miz por los títulos en parejas de SmackDown

- Roman Reigns vs. King Corbin en un Steel cage match

- ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Goldberg por el título universal

- Brock Lesnar (c) vs. Ricochet por el título de la WWE

- Andrade vs. AJ Styles vs. Bobby Lashley vs. Erick Rowan vs. R-Truth vs. Rusev en un Gauntlet match por el Tuwaiq Trophy

