John Morrison peleará por primera vez en Arabia Saudita. Lo hará en el evento Super ShowDown, que se celebrará este jueves en la capital Riad. El luchador formará equipo con The Miz para hacerle frente a The New Day (Kofi Kingston y Big E), en un combate que tendrá en juego los títulos en parejas de SmackDown.

Recientemente, Morrison fue entrevistado por Arab News y habló sobre este tema. “Estoy muy emocionado por estar en Arabia Saudita. Esta lucha será la más importante desde mi regreso a WWE”, declaró la superestrella que retornó a la empresa de los McMahon a fines del año pasado, tras alejarse en 2011.

Asimismo, departió sobre el hecho de pelear fuera de los Estados Unidos. “Hacer eso es muy importante para nosotros. Por algo nos llaman la World Wrestling Entertainment. Es una experiencia de unión real para todas las superestrellas”, señaló.

“Tengo muchas ganas de pasar tiempo con mis compañeros en el viaje. Además, las luchas que presentaremos este jueves en Super ShowDown son únicas. Quizá nunca se realicen en territorio estadounidense”, concluyó Morrison.

