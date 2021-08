Aunque cuando ascendió prometía ser una de las estrellas del roster principal de WWE, lo cierto es que Keith Lee fue perdiendo presencia con el correr del tiempo hasta que dejó de aparecer. El excampeón de NXT se ausentó por cerca de cinco meses del ring; sin embargo, por causas de fuerza mayor.

A través de las redes sociales, Keith Lee reveló los motivos que lo llevaron a hacer una pausa en su carrera. El luchador relató que vivió un duro momento por problemas de salud que lo aquejaron, incluyendo una afección en el corazón.

También explicó que en enero se contagió de COVID-19 y al mes siguiente, durante un combate contra Matt Riddle, recibió una llamada en la que se le informó sobre algunas anormalidades en su sangre. Al final, resultaron haber sido causadas por una inflamación coronaria.

“Algunas personas pueden haber experimentado esto, donde hay una inflamación en el corazón […] Eso me llevó a momentos muy aterradores. Básicamente, se me prohibió entrenar o tener cualquier actividad fuera de una caminata ligera […] Si hacía más que eso, existía la posibilidad de que me levantara y muriera”, comentó Keith Lee.

Tras algunos meses, el corazón del luchador comenzó a desinflamarse hasta alcanzar un tamaño normal, por lo que recibió autorización médica. “[Los médicos] me dieron de alta para intentar ponerme en forma otra vez, pero ese es el verdadero problema”, contó Lee, entre risas.

