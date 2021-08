El paradeportista del Programa de Apoyo al Deportista y el Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte, Rodrigo Santillán estará presente en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 debido a que logró ser medallista panamericano y eso le sirvió para obtener el ansiado cupo.

Serán los primeros Juegos Paralímpicos para nuestro joven Para nadador de tan solo 16 años de edad que tiene como meta destacar entre los primeros lugares en las pruebas de Para natación, en las dos categorías a participar, 50 metros espalda y 100 metros espalda, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 que se desarrollarán del 24 de agosto al 5 de setiembre del presente año.

A Rodrigo Santillán, a la edad de dos años, comenzaron a dolerle las extremidades, producto de ello perdió movilidad en los brazos, los especialistas le diagnosticaron poli neuropatía desmilizante mixta que hizo que pierda fuerza muscular progresivamente. Con el pasar de los años conoció la Para natación, y así desarrolló el talento para hoy nadar a un altísimo nivel.

¿Cómo te sientes a tan poco de los Juegos Paralímpicos?

Me siento muy bien, por ahora he estado entrenando por las mañanas en el Centro Acuático de la Videna con mi entrenador Iván Reyes y bajo la supervisión del equipo que me acompaña y el área técnica de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Me siento muy feliz.

Perteneces al Programa de Apoyo al Deportista y al Programa Vamos con Tokio…

Estoy en ambos programas, el apoyo del IPD ha sido muy bueno y esto sirve para poder estar en las óptimas condiciones previo a los eventos. Este tipo de iniciativas nos sirve para poder mantenerlos y estoy muy orgulloso de poder ser parte de ellos.

¿Cómo vas con el tiempo en las diferentes modalidades en las que participarás?

Voy a participar en los 50 metros espalda y 100 metros espalda, en ambos hemos podido rebajar el tiempo que teníamos, eso es algo muy bueno. En los controles de tiempo que he tenido he podido mejorar números y eso es excelente.

¿Cómo te visualizas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020?

Me veo entre los 8 mejores del mundo. Voy a competir y mejoraré mis marcas personales, voy a dejar el 100% en Tokio y dejaré muy alto al Perú.

Un mensaje final para todo el Perú…

Les digo a todos que me vean como un ejemplo, si yo puedo, ¿por qué ustedes no podrían?, basta ser perseverante, dedicado y fuerte, así lograrán cumplir todos sus sueños.

Para finalizar, Santillán mencionó el apoyo familiar con el que siempre ha contado. “Mi familia es el motor principal, ellos están muy orgulloso por lo que vengo logrando. Ellos hacen que yo me esfuerce por mis objetivos”.

Centro Acuático de Tokio

Esta sede se ha construido para los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos de Tokio. Se ubica en la costa de Tatsumi-no-Mori y aquí se desarrollarán las principales competencias de natación Paralímpica. Esta sede cuenta con capacidad para 15000 espectadores y después de los Juegos, se proyecta que será escenario para otras competiciones locales e internacionales.