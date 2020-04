Luke Gallows y Karl Anderson fueron recientemente despedidos por la WWE debido a la crisis originada por el nuevo coronavirus. ‘The Good Brothers’ no se habían pronunciado sobre este hecho, pero decidieron hacerlo en el podcast que ambos tienen llamado Talk’n Shop.

“Puedo decir honestamente que nadie merecía esto”, dijo The Machine Gun Karl Anderson; mientras que Gallows señaló que “fue un día muy duro para lo lucha libre profesional, pero esto siempre continúa".

“Así que por favor, este es el mejor momento para apoyar a estos chicos y chicas. Síganlos en sus redes sociales, compren sus mercancías en la tienda de Pro Wrestling Tees. En general, muéstrenles un poco de amor, porque cuando el mundo se abra de nuevo va a haber bastante gente con muchísimas ganas de dar lo mejor de sí en el ring, para brindar el mejor show posible”, agregó Luke.

¿Y cuál será el futuro de los dos luchadores? Hace unos días, Anderson publicó un video en el que sugería que su próxima parada sería la NJPW, en Japón. Tanto él como Gallows ya han luchado en ese país e, incluso, formaron parte del legendario grupo ‘Bullet Club’, por lo que la idea no era descabellada.

Sin embargo, el mismo Gallows ha asegurado que, por el momento, no van a dar ningún anuncio. “En cuanto al futuro de The Big LG y Machi Gun Karl Anderson, hay que esperar. Todavía no estamos listos, pero cuando lo estemos, vamos a decir cuál será nuestro futuro. Ahora mismo solo podemos darles las gracias por el apoyo que hemos recibido”, concluyó.

