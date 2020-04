Maria Kanellis fue una de las superestrellas que fue despedida la semana pasada por la WWE. La exdiva no tenía ninguna historia en televisión, pero no se esperaba su abrupta salida. De hecho, según contó su esposo Mike, quien también abandono la compañía, ella no quería irse.

La luchadora se había mantenido callada y solo Mike había comentado sobre el ‘miércoles negro’ de la empresa. Sin embargo, Maria ha decidido pronunciarse sobre este tema en una reciente entrevista con el medio Wrestle Talk.

“Yo debía asistir a WrestleMania. Antes de que se desate toda la pandemia del nuevo coronavirus, recibí mensajes diciéndome que estaría firmando autógrafos, así que supuse que me reincorporaría a la empresa durante la semana del magno evento", declaró María.

“Fue extraño porque nosotros (con Mike) nunca pedimos estar en el elenco principal. Muchos de mis compañeros seguían en NXT, por lo que no me importaba realmente en qué marca estaba. Conocía a gente del elenco principal y del show amarillo con la que podía trabajar bien”, agregó.

“Pensé que pasaría en WWE el resto de mis días. Quería tener una historia de calidad. También quería hablar con los jóvenes tras bambalinas y compartir con ellos mis experiencias”, concluyó. Lamentablemente, por el momento, la luchadora no podrá hacerlo. Quizá en el futuro, pues no se sabe si el Imperio McMahon reincorporara a algunas superestrellas cuando la crisis acabe.

