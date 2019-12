La noche del 27 de agosto del 2000, los fanáticos de la lucha libre fueron testigos de uno de los mejores combates de la historia, de uno que revolucionó el universo de la entonces WWF. Se trata de la primera pelea de TLC -tables, ladders and chairs-, que fue protagonizada por The Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley y D-Von Dudley), The Hardy Boyz (Matt y Jeff Hardy), y Edge & Christian.

Antes del combate, nadie podía imagina que aquella noche las tres duplas cambiarán la división en parejas para siempre. Recientemente, Martt Hardy habló sobre este tema con el medio Fightful y destacó el legado que dejaron los seis luchadores.

“Cuando empezamos en el negocio, éramos jóvenes y estábamos hambrientos. Nos dieron la oportunidad de luchar en SummerSlam 2000, de ser unos pioneros y de hacer una pelea emocionante con mesas, sillas y escaleras, llena de momentos increíbles”, contó Matt.

“No sabíamos que estábamos construyendo los pilares de nuestro legado. Puedo decir, ahora, que ese combate de TLC fue un punto de inflexión en la historia de WWE y de toda la lucha libre. Las otras empresas lo han intentado copiar, de una u otra forma. Incluso hay un Pay-per-view llamado TLC. Todo surgió después de ese combate y de las buenas críticas que recibió. Es un gran honor haber formado parte de ese momento”, agregó el creador del universo ‘Broken’.

►¡Buena! R-Truth recuperó el título 24/7 tras derrotar al piloto de NASCAR Kyle Busch [VIDEO]

►Como siempre, se lució: AJ Styles le aplicó un asombroso ‘Súper Clash’ a Ricochet en el Raw de Nashville [VIDEO]

►¡Con Lashley y Lana arrestados! Repasa todos los resultados del Monday Night Raw de Nashville [VIDEO]

►¡Se impusieron en casa! Los Atlanta Hawks vapulearon a los Golden State Warriors y cortaron racha de diez derrotas