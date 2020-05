El campeón de la WWE Drew McIntyre sigue en su mejor momento y no hay luchador que lo pueda parar. Seth Rollins intentó hacerle frente, pero cayó ante el poder del ‘Psicópata escocés’ en el evento Money in the Bank 2020.

En un momento del combate, Rollins pudo lanzarle una superpatada a McIntyre, pero este reaccionó inmediatamente con un ‘claymore’. La lucha había sido tan intensa, que el ‘Mesías’ no soportó el ataque y cedió en la cuenta de tres.

De esta manera, McIntyre retuvo su título, el cual ganó en WrestleMania 36 tras derrotar a Brock Lesnar. Luego de la contienda, el campeón le ofreció la mano a Rollins y este se la dio. ¿Habrá acabado la rivalidad?

El Money in the Bank de este año se está celebrando en dos lugares: en el edificio corporativo de la WWE en Stamford, Connecticut, donde se realiza la lucha de escaleras; y en el Performance Center de Orlando, donde se llevaron a cabo los otros combates.

