Luego de ser enterrado en un cementerio por The Undertaker en WrestleMania 36, AJ Styles ha vuelto a la acción. Y lo ha hecho clasificando a la lucha masculina de escaleras de Money in the Bank 2020, tras ganar el Gauntlet Match del último Raw.

Para llevarse el cupo, el ‘Fenomenal’ hizo rendir a Humberto Carrello y luego tomó el micrófono: “No soy un zombi. No soy un fantasma. Soy el fenomenal AJ Styles. Me enterraron, ¿y qué? Eso no significa que perdí. Yo no he perdido porque ese combate fue sin reglas. Pero eso ya pasó. Ahora he aprovechado mi oportunidad y estoy dentro de la lucha de escaleras de Money in the Bank”.

“Voy a hacer lo que sea para conseguir el contrato. Voy a ganar esa contienda y el señor Money in the Bank finalmente será fenomenal”, agregó Styles, quien tendrá que derrotar a Daniel Bryan, Rey Mysterio, Aleister Black, King Corbin y Otis si quiere quedarse con el maletín.

En el Gauntlet Match del show rojo participaron, además de Styles y de Carrillo, Bobby Lashley, Titus O’Neill, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Ángel Garza y Austin Theory.

El Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Performance Center de Orlando a puertas cerradas. La WWE no puede realizar eventos con público debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.

