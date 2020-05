A fines de febrero, un mes después del fallecimiento de Kobe Bryant, su equipo de toda la vida, Los Angeles Lakers, decidió rendirle un homenaje en su casa: el Staples Center. Allí, Michael Jordan, soltando algunas lágrimas, tomó la palabra y le dedicó un emotivo mensaje a quien calificó como su “hermano menor”.

The Last Dance -serie de Netflix y ESPN que narra la vida de ‘Air’ Jordan en los Chicago Bulls- ha querido profundizar en esta relación fraternal que tuvieron dos leyendas del baloncesto. Por eso, en su quinto episodio, estrenado este lunes en Latinoamérica, Kobe fue uno de los protagonistas.

“Mis primeros dos años en la liga fueron duros. Eran todos mayores, no habían muchos jóvenes como ahora. Nadie me respetaba mucho. Yo era el chico que erraba tiros. Y en ese momento, Michael me guió mucho”, contó ‘Black Mamba’.

“Tenía un pregunta sobre hacer su tiro de media vuelta, así que le hice la consulta y me dio una gran respuesta detallada. Pero, además, dijo: ‘Si alguna vez necesitas algo, llámame’. Era como un hermano mayor”, agregó.

Y segundos después prolongó: “De verdad, odio tener debates sobre quién ganaría en un uno contra uno. Los fanáticos me dicen: ‘Oye Kobe, le ganarías a Michael. Y yo pienso: ‘¡Oigan! Lo que ven en mi es gracias a él. No habría ganado cinco campeonatos sin él, porque me guió mucho y me dio grandes consejos”.

La serie Netflix cuenta esta relación amical mostrando el Partido de las Estrellas de 1998. Aquella vez Kobe se convirtió en el jugador más joven en disputar un All-Star Game con 19 años y cinco meses, aunque este hecho fue eclipsado por Michael Jordan, el rey de la NBA en ese momento.

Aquella noche, Bryant se enfrentó a ‘Mike’ en un histórico duelo en Nueva York. Jordan ganó el partido y también el MVP de esa velada. Pero la relación entre ambos ya empezaba a formarse.

