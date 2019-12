En el Monday Night Raw de Iowa, el público fue testigo de una romántica pedida de mano. Y es que Bobby Lashley y Lana -la pareja del momento- dieron el siguiente paso y ya se comprometieron. Pronto serán marido y mujer.

En el show rojo, Lana y Lashley salieron al ring y ella tomó el micrófono para hablar sobre lo ocurrido en TLC 2019, cuando el ‘Superman Negro’ venció a Rusev en una lucha de mesas. Luego, ante el asombro de todos, la exesposa del búlgaro sacó un anillo de compromiso.

Y segundos después, le dijo a Bobby que agarre el aro y que le pida matrimonio. Pero Lashley aclaró que “a mí no me gusta que me digan qué hacer", causando la sorpresa de los asistentes. Sin embargo, todo era parte del momento romántico: “Excepto tú, Lana”, agregó el luchador.

Entonces, Bobby se arrodilló y le pidió matrimonio. Lana aceptó: “Va a ser la boda más hermosa del universo y va a suceder en el ‘Lana Day’”. Los dos pasaron a besarse y a retirarse del cuadrilátero agarrado de las manos.

Así fue la pedida de mano. (Foto y video: FOX Sports 2)

►¡Con un ‘Magic killer’! Karl Anderson y Luke Gallows vencieron a The Viking Raiders en Raw [VIDEO]

►[VER AHORA] WWE RAW EN VIVO ONLINE: sigue este show rojo que tendrá como protagonistas a Randy Orton, AJ Styles y Seth Rollins desde Iowa por FOX Sports 2 EN DIRECTO

►¡Un evento emocionante! Repasa todos los resultados del TLC 2019

►¡Tremenda lucha! The Kabuki Warriors vencieron a Becky Lynch y Charlotte Flair y retuvieron los títulos en parejas de la WWE [VIDEO]