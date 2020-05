El campeón de la WWE Drew McIntyre sigue imbatible. En el evento Money in the Bank 2020, retuvo su cinturón al vencer al ‘Mesías’ Seth Rollins y en el último Monday Night Raw pudo batir a Andrade, dueño del título de los Estados Unidos. Ahora va por el Rey Corbin.

En el show rojo, el ‘Psicópata escocés’ atacó a Austin Theory y a Angel Garza, y luego inició una lucha contra Andrade. Fue un combate intenso, pero al final McIntyre le aplicó su poderosa ‘claymore’ al mexicano y lo derrotó tras el conteo de tres.

A los segundos de su triunfo, tomó el micrófono y anunció que han vuelto las invitaciones de marca: es decir; los luchadores de Raw podrán ir a SmackDown y viceversa.

Por esta razón, Drew dijo que la próxima semana enfrentará al Rey Corbin, quien no pudo ganar el maletín en Money in the Bank. ¿El Rey tendrá alguna oportunidad contra McIntyre? Pronto lo sabremos.

El Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Performance Center de Orlando a puertas cerradas. La WWE no puede realizar eventos con público debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.

