La semana pasada Nia Jax regresó a la acción en Monday Night Raw y derrotó en un dos por tres a la luchadora de NXT Deonna Purrazzo. Había vuelto con un solo objetivo: conquistar la marca roja. Y todo indica que va por buen camino.

Y es que, en el último show rojo, Nia logró clasificar a la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020, al acabar con la japonesa Kairi Sane. La nipona no pudo aguantar la poderosa zambullida samoana de su rival.

De esta manera, Jax se sumó al selecto grupo que por ahora está conformado por Shayna Baszler y Asuka, quienes también ganaron su cupo al próximo pay-per-view de la WWE.

El Monday Night de hoy 13 de abril se está llevando a cabo en el Performance Center a puertas cerradas para evitar la expansión del COVID-19, enfermedad que ya ha afectado a más de medio millón de personas en Estados Unidos.

