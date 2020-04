Shayna Baszler se convirtió en la segunda superestrella clasificada a la lucha de escaleras de Money in the Bank 2020, luego de acabar con Sarah Logan en el último Monday Night Raw.

El combate entre Baszler y Logan no duró mucho. En los primeros segundos del encuentro se notó la superioridad de la primera. Sobre todo, cuando Shayna empezó a darle una lluvia de golpes a su rival. El árbitro tuvo que separarlas.

Pero Baszler no estaba contenta y regresó para meterle una fuerte patada al brazo derecho de Sarah. El árbitro, al ver esto, detuvo el combate por lesión y le dio la victoria a Logan.

Sin embargo, minutos después, en la mesa de comentaristas dijeron que la decisión final se había corregido y quien clasificaba al Money in the Bank 2020 era Shayna, ya que Sarah no iba a estar apta para competir en el evento.

Así, Baszler junto a Asuka son las dos primeras luchadoras que clasifican al próximo pay-per-view de la WWE.

El Monday Night de hoy 13 de abril se está llevando a cabo en el Performance Center a puertas cerradas para evitar la expansión del COVID-19, enfermedad que ya ha afectado a más de medio millón de personas en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR