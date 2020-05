Seth Rollins enfrentará al campeón Drew McIntyre en el evento Money in the Bank 2020 y el título de la WWE estará en juego. La pelea se realizará este domingo 10 de mayo, así que el ‘Arquitecto’ ha decidido mandarle un mensaje al ‘Psicópata escocés’ en el último Monday Night Raw.

“Drew es un campeón dominante, es un peligro, es un guerrero, es un hombre honorable. Pero lo he dicho antes y lo diré ahora: él no es un líder, no es su destino ser el campeón que nos lleve al futuro. Ese es mi destino. McIntyre va a dar una tremenda contienda en Money in the Bank. El campeonato de la WWE significa mucho para él, pero yo estoy dispuesto a sacrificarme por un bienestar común para todos”, dijo Rollins.

“Todo el mundo piensa que estoy tratando de quitarle algo a Drew, pero eso no es verdad. Ser un campeón y ser un líder es más que estar en el ring. Es representar a toda una generación, a toda una industria. Mi responsabilidad es ser campeón, ya que Drew no está listo para el dolor, para el sacrificio, para la agonía. No está listo mental ni físicamente para ser campeón”, agregó.

Y, a los segundos, prolongó: “Estoy tratando de quitarle un peso de encima y estoy poniendo ese peso en mis hombros. Estoy tratando de salvar a Drew McIntyre. Y esa es la absoluta verdad. En Money in the Bank 2020, mi destino se hará realidad cuando yo esté parado en el ring y escuche el anuncio de que el nuevo campeón de la WWE es el ‘Mesías’ de los lunes por la noche: Seth Rollins”. ¿Quien se quedará con el título? Lo sabremos este fin de semana.

El Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Performance Center de Orlando a puertas cerradas. La WWE no puede realizar eventos con público debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR