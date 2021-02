Aunque Rey Mysterio y su hijo Dominik aparecieron en Royal Rumble 2021, sí causó sorpresa que ambos se ausentaran de WWE en diciembre del año pasado. Sin embargo, el enmascarado reveló la razón de su repentina salida de la programación de RAW.

En una reciente entrevista con Star Today Podcast, Rey Mysterio reveló que su hijo Dominik y él dieron positivo por COVID-19 en diciembre del año pasado, motivo por el cual se alejaron de RAW. Eso sí, el dueño del ‘619′ aseguró que su contagio no se produjo dentro de las instalaciones de WWE.

Su positivo por coronavirus se debió al contagio de sus padres y Rey Mysterio terminó enterándose el día de su cumpleñaos número 46. “En realidad fue en mi cumpleaños el 11 de diciembre. Mis padres lo lelvaron a mi casa, la ama de llaves se lo pasó a mi esposa y estuve con ella durante tres días”, comenzó a relatar Mysterio.

“Vóle a Tampa para el SmackDown y antes de entrar a la arena me entero que mi ama de llaves dio positivo. No quería llevárselo a mis hijos. Di negativo y mi hija también, pero de regreso a casa me sentí mal y desperé con un enorme dolor de cabeza”, agregó.

“Sentí dolor y supe de inmediato, mi esposa sentía lo mismo. El domingo y el lunes estábamos encerrados en nuestras habitaciones. El martes nos hacemos la prueba. Mi esposa y yo damos positivo. Dominik y Aalyah dan negativo. Vuelva a cerrar y poner en cuarentena durante 11 días. Dominik se sintió mal el martes por la noche y se despertó el miércoles enfermo”, finalizó de contar la estrella latina de WWE.

Según los informes, Dominik Mysterio dio positivo el jueves de esa semana, pero su hermana finalmente no lo contrajo. Los síntomas que tuvo que lidiar el hijo de Rey fueron dolores de cabeza, escalofríos y dolores corporales por dos días. Mysterio sufrió síntomas similares junto a la fatiga.

Por eso, Rey Mysterio trabajó por última vez, antes de su contagio, el 4 de diciembre en una edición de SmackDown. Estuvo en una lucha por equipos de seis hombres. No volvió hasta el 8 de enero, mientras que Dominik no luchó durante todo diciembre.