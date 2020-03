Desde que se retiró del fútbol americano, el año pasado, Rob Gronkowski fue vinculado con WWE. Y es que su aparición en WrestleMania 33 dejó entrever su intención de formar parte de la lucha libre. Ahora, la exfigura de la NFL tendrá el honor de ser el anfitrión del WrestleMania 36 que se transmitirá el 4 y 5 de abril.

"Poder ser parte de un espectáculo que he estado viendo desde que era un niño y con el que he crecido, es un honor. Mi padre me trajo cuando vinieron a Buffalo y yo era un gran fanático de Stone Cold, D-Generation X y Val Venis. Ser parte de una atmósfera que crecí viendo es un honor”, contó en una entrevista con WWE.

Aunque ha brillado en la NFL, siendo campeón tres veces del Super Bowl, Gronkowski asegura que el fútbol americano lo preparó para WWE. Según cuenta, se caracterizan en trabajar en equipo y prepararte para el día.

"Jugar en la NFL me ha preparado para WrestleMania. No puedes simplemente salir al campo y esperar estar listo para competir, tienes que practicar, entrenar y conocer tus jugadas; es lo mismo para WrestleMania. No puedo esperar salir y saltar de la cuerda superior, todo es cuestión de práctica y eso es lo que he tomado de mi tiempo en la NFL”, añadió.

Asimismo, Rob Gronkowski se mostró afortunado de poder en el mayor evento de entretenimiento, así como fue parte del Super Bowl. “Es un honor formar parte del primer WrestleMania de dos noches”, confesó.

TE PUEDE INTERESAR