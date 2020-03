La ausencia de Roman Reigns será una gran baja para la cartelera de WrestleMania 36. Y es que el samoano no estuvo en las grabaciones de WWE, en el Perfomance Center de Orlando, dado que teme contagiarse de coronavirus.

El ‘Perro Mayor’ es una persona vulnerable al coronavirus, pues se encuentra inmunodeprimido (sistema inmunitario debilitado) debido al tratamiento que tuvo para vencer a la leucemia (cáncer de la sangre). Pero no fue la única figura que se ausentó de las grabaciones de WrestleMania 36, evento que será transmitido el 4 y 5 de abril.

Las complicaciones por el COVID-19 afectaron más de una pelea. No necesariamente por un contagio, pero sí por precaución. Es el caso de Rey Mysterio -por ejemplo-. El enmascarado se encontraría en cuarentena como medida de prevención.

Por otro lado, The Miz tampoco formará parte del evento, pues presentó una leve fiebre y como medida de seguridad WWE decidió no contar con él. Otra baja será la de Andrade. ‘El Ídolo’ se lesionó hace una semana y no estará en su pelea por los títulos en pareja de RAW.

