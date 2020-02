Una pelea más se ha añadido al evento Super ShowDown, que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero en Arabia Saudita. Se trata del combate que sostendrán los campeones en parejas Seth Rollins y Murphy contra The Street Profits. Los títulos estarán en juego.

¿Y cómo se pactó este enfrentamiento? En el último Raw, la pelea estelar fue entre Murphy y AOP contra Kevin Owens y The Viking Raiders. Los segundos iban a ganar, gracias a que KO le había aplicado una ‘paralizadora’ a Murphy. Sin embargo, Seth llegó para salvar a su compañero.

En ese momento, tanto Seth como Murphy y AOP entraron al cuadrilátero y cuando estuvieron a punto de darle una tremenda paliza a Owens, Angelo Dawkins y Montez Ford -The Street Profits- se hicieron presente para ayudar al luchador.

El ‘Arquitecto’ no pudo hacer mucho. Logró escapar y desde la entrada de la rampa vio como sus amigos (Murphy y AOP) eran golpeados por Owens, The Viking Raiders y ‘los callejeros’. Esto provocó que la WWE pacte una pelea entre los campeones en parejas contra The Street Profits para el evento saudí.

