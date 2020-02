Drew McIntyre sigue imparable y, sobre todo, continúa demostrando que está en condiciones de acabar con el campeón de la WWE Brock Lesnar en WrestleMania 36. Su víctima esta vez -en el Monday Night Raw de Everett- fue MVP.

El ‘Psicópata escocés’ salió al cuadrilátero y tomó el micrófono para hablar sobre la pelea que tendrá contra Lesnar en la ‘Vitrina de los Inmortales’. Sin embargo, fue interrumpido por Paul Heyman, actual manager de la ‘Bestia encarnada’.

McIntyre no lo aguantó y lo mandó a callar. No obstante, Heyman le dijo a Drew que no tiene problemas con él, pero que MVP sí, así que lo presentó. El luchador se hizo presente y se dirigió al ring para saldar cuentas con el escocés, quien lo había atacado la semana pasada.

Se pactó la pelea y antes de que suene la campana, MVP se le fue encima a McIntyre. El árbitro tuvo que detenerlos. Una vez que la pelea comenzó, Drew dominó todo el combate y acabó con su rival con un ‘Claymore’. Cuenta de tres y se llevó la victoria.

MÁS NOTICIAS