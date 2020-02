La WWE sigue renovando contratos a sus luchadores. El más reciente ha sido el de Shelton Benjamin. Así lo reveló el mismo peleador durante una entrevista con el podcast Chasing Glory de la presentadora Lilian García.

“Sí, acabo de firmar un nuevo contrato plurianual con ellos, así que estaré aquí por varios años más”, declaró la superestrellas que regresó al Imperio McMahon en 2017. Eso sí, Benjamin no dio a conocer el tiempo exacto por el cual ha renovado.

Sin embargo, todo indica que sería por un lustro. Y es que -según publicaron medios especializados- los luchadores que han firmado recientemente lo han hecho por cinco años. Mandy Rose, Nikki Cross, Dana Brooke, The New Day y The Street Profits son algunos ejemplos.

Shelton Benjamin abandonó la WWE en 2010. Desde entonces se paseó por el circuito independiente hasta que regresó a la compañía en 2016. Una lesión hizo que recién pisará el cuadrilátero al año siguiente. Al comienzo hizo equipo con Chad Gable y después se separaron. En estos momentos, pelea de forma individual.

