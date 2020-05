Carmella logró su objetivo y clasificó a la lucha femenina de escaleras de Money in the Bank 2020 en el último Friday Night SmackDown. Lo hizo al derrotar a Mandy Rose luego de aplicarle una potente superpatada.

Durante el encuentro, Mandy no pudo concentrase debido a que su examiga Sonya Deville llegó para distraerla. Carmella, por su parte, aprovechó esto y se llevó la victoria, y de esta manera estará por tercera vez en un combate de escaleras de Money in the Bank.

Para la edición de este, además de Carmella, las otras clasificadas son Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke y Lacey Evans. Todas ellas tratarán de agarrar el maletín este 10 de mayo en el edificio corporativo de la WWE (ubicado en Stamford, Connecticut).

El SmackDown de esta semana se está llevando a cabo en el Performance Center de Orlando, en Florida, a puertas cerradas. La WWE no puede celebrar eventos con público, debido a las medidas que ha tomado el estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

