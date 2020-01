John Morrison está de vuelta en WWE. Su regreso ocurrió durante el último SmackDown, que se celebró en Indiana, y de hecho fue una pieza clave para que su amigo The Miz venciera a Kofi Kingston. ¿Qué ocurrió?

En el programa The Miz TV, Morrison le dijo al público que estaba decepcionado de todos ellos, porque habían estado hablando mal de su compañero. En ese momento, entró Kofi y Big E y empezaron una discusión con The Miz.

La entrada de John Morrison. (Foto: WWE)

Se pactó, entonces, una pelea entre The Miz y Kofi, y al final el ganador fue el primero, gracias a que Morrison atacó a Big E con una súper bala de cañón voladora. Kingston quiso ayudar a su amigo, pero The Miz lo agarró y le aplicó un rompe cara.

Morrison ha vuelto tras cerca de ocho años fuera de la empresa y, sin suda, seguirá apoyando a su amigo The Miz. ¿Acaso los dos comenzarán una rivalidad con The New Day? Lo sabremos en los próximos programas.

Así fue la súper bala de cañón voladora que le aplicó John Morrison a Big E. (Foto y video: FOX Sports 3)

