The Forgotten Sons -grupo integrado por Jaxson Ryker, Steve Cutler y Wesley Blake- se hicieron presentes en el último Friday Night SmackDown y lograron vencer a los campeones en parejas del show azul The New Day.

Ryker aprovechó que el árbitro estaba distraído y lanzó a Big E contra el poste del cuadrilátero. Así lo dejó fuera del combate. Cutler y Blake solo tuvieron que combinar sus maniobras para derrotar a Kofi Kingston.

Con esta victoria, The Forgotten Sons han dejado claro que irán por los títulos de The New Day. El otro dúo que también quiere los cinturones está integrado por The Miz y John Morrison, quienes estuvieron presentes en la mesa de comentarista viendo la lucha.

El SmackDown de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando, en Florida, a puertas cerradas. La WWE no puede celebrar eventos con público, debido a las medidas que ha tomado el estado de Florida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

