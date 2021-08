Y un día volvió. Becky Lynch dio la sorpresa de la noche en SummerSlam 2021 tras volver a WWE. ‘The Man’ estuvo ausente por más de un año, debido a su maternidad, y reapareció cuando menos uno lo esperaba para coronarse como nueva campeona femenina de SmackDown.

Bianca Belair se suponía que iba a enfrentar a Sasha Banks, peor ‘The Boss’ no pudo aparecer debido a una lesión. En su reemplazo, entró Carmella y todo estaba listo para que el combate se lleve a cabo en SummerSlam 2021, en Las Vegas.

Sin embargo, la música de Becky Lynch sonó y los 50 mil fanáticos de la arena estallaron al ver a Becky Lynch. La irlandesa entró al ring y atacó a Carmella hasta dejarla fuera de combate. En ese momento, retó a Bianca Belair y la campeona aceptó.

Pero en pocos segundos, Becky Lynch se avivó y con un ‘slam’ la llevó a la lona y de inmediato buscó la cuenta de tres para ser nueva campeona de WWE, en su regreso.

WWE SummerSlam 2021: la previa

WWE SummerSlam 2021 se desarrollará en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada). Habrá un total de 10 combates durante la noche. El detalle más resaltante es que la mayoría de luchadores supera los 35 años: Goldberg (54) será el más veterano, mientras que Dominik (24) el más joven.

John Cena será el hombre a seguir en la noche, dado que vuelve en busca de obtener el campeonato mundial número 17 en su historial y así poder convertirse en el más ganador de la empresa de lucha. No obstante, Roman Reigns no será un rival fácil de doblegar. Otro enfrentamiento atractivo será el Bobby Lashley vs. Goldberg, aunque el veterano competidor no es favorito para quedase con el campeonato de la WWE.

