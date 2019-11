Por primera vez en la historia, el evento Survivor Series contará con los luchadores de la tres marcas principales de la WWE: Raw, SmackDown y NXT. Hasta el momento se han confirmado ocho combates. Y se espera, al menos seis horas de acción (cuatro del show principal y tres del Kick Off).

El Survivor Series 2019 se realizará este domingo 24 de noviembre en el Allstate Arena de Rosemont, en Illinois. Y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de FOX Action desde las 7:00 pm (hora peruana). Por su parte, el Kick Off podrá ser visto a través de la cuenta oficial de YouTube de la WWE desde las 5:00 pm. Este evento también será transmitido por el servicio de streaming WWE Network.

Habrá luchas por los títulos principales de cada marca (el de la WWE, el universal y el de NXT), así que Brock Lesnar, ‘The Fiend’ Bray Wyatt y Adam Cole tendrán que hacer de todo para protegerse sus preciados cinturones en sus respectivas peleas.

Los clásicos combates de eliminación también estarán presentes: uno de hombres y uno de mujeres. Cinco luchadores de cada show saldrán al frente para demostrar que su marca en la mejor. En la lucha masculina, Raw estará capitaneado por Seth Rollins; SmackDown, por Roman Reigns; y aún falta decidir quién será el capitán de NXT.

En cuanto a las mujeres, el quinteto del show rojo estará comandado por Charlotte Flair; mientras que en SmackDown la líder será la ‘Jefa’ Sasha Banks. NXT aún no anuncia a sus representantes.

Los campeones en parejas de cada marca y los dueños de los títulos secundarios de cada show también pelearán en el penúltimo evento del año de la WWE, que, además, es considerado como uno de los cuatro pay-per-view más grandes de la empresa.

Survivor Series 2019: horarios

-México 6:00 p.m.

-Perú 7:00 pm.

-Ecuador 7:00 pm.

-Colombia 7:00 pm.

-Bolivia 8:00 p.m.

-Venezuela 8:00 p.m.

-Argentina 9:00 p.m.

-Chile 9:00 p.m.

-Paraguay 9:00 p.m.

-Uruguay 9:00 p.m.

-Brasil 9:00 p.m.

-España 1:00 a.m. del lunes 25

Survivor Series 2019: cartelera

1) Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Rey Misterio por el título de la WWE | Lucha sin descalificación

2) ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan por el título universal

3) Adam Cole vs. Damian Priest o Killian Dain o Pete Dunne por el título de NXT

4) La campeona femenina de Raw Becky Lynch vs. la campeona femenina de SmackDown Bayley vs. la campeona femenina de NXT Shayna Baszler​

5) Los campeones en parejas de Raw The Viking Raiders (Erik e Ivar) vs. los campeones en parejas de SmackDown The New Day (Big E y Kofi Kingston) vs. los campeones en parejas de NXT The Undisputed Era (Kyle O’Reilly y Bobby Fish)

6) ​El campeón de los Estados Unidos AJ Styles vs. el campeón intercontinental Shinsuke Nakamura vs. el campeón norteamericano de NXT Roderick Strong

7) Lucha tradicional femenina de eliminación: Equipo Raw (Charlotte Flair, Sarah Logan, Asuka, Kairi Sane y Natalya) vs. Equipo SmackDown (Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans y Nikki Cross) vs. Equipo NXT (5 luchadoras por anunciar)

8) Lucha tradicional masculina de eliminación: Equipo Raw (Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Randy Orton & Ricochet) vs. Equipo SmackDown (Roman Reigns, Mustafa Ali, Braun Strowman, King Corbin y Shorty G) vs. Equipo NXT (5 luchadores por anunciar)

