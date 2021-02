The Miz sorprendió a todos tras volver a ser un oportunista y canjear su maletín de Money in the Bank en el final del Elimination Chamber 2021. ‘The Awesome’ aprovechó el ataque de Bobby Lashley a Drew McIntyre para ganar el título de WWE.

McIntyre luchó contra otros cinco excampeones de WWE dentro de la Cámara de la Eliminación y pudo retener con éxito el cinturón. Sin embargo, Bobby Lashley apareció y atacó brutalmente a un debilitado escocés.

El escenario fue el ideal para The Miz, quien de inmediato canjeó su maletín para convertirse por segunda vez en campeón de WWE. Sin embargo, aún se desconoce la razón por la que Lashley ayudó a ‘The Awesome’ y qué le deparará en el futuro de cara a WrestleMania 37.

Antes del ataque de Lashley, se vio cómo The Miz y MVP hablaban en bastidores, por lo que queda claro que la alianza entre ambos fue parte de un negocio. El periodista Sean Ross Sapp de Fightful.com analizó la situación y señaló su teoría sobre la historia.

Bobby Lashley atacó a Drew McIntyre tras la Cámara de la Eliminación. (WWE)

”Hay un camino claro para la historia de The Miz como campeón de WWE y eso lleva a que Lashley gane el título. Con suerte, mañana [hoy lunes]. Pienso que la programación tendría sentido dentro de la historia. Lashley ha sido fuertemente protegido, Drew tuvo que superar a 7 personas, y The Miz es un campeón de transición”, publicó el periodista.

Siguiendo esta línea, todo hace indicar que la razón por la que The Miz se convirtió en campeón es para coronar a Lashley, quien si bien perdió el título de los Estados Unidos ante Riddle, a él no le hicieron la cuenta de tres.

Queda aún a la especulación cuando se daría este giro, si en WrestleMania o SummerSlam. Lo cierto es que Edge retará a Roman Reigns por el título Universal, por lo que la corona de WWE quedá aún libre para algún futuro plan de cara a la ‘Vitrina de los Inmortales’.

The Miz derrotó a Drew McIntyre y se convirtió en campeón de WWE en Elimination Chamber 2021. (Video: WWE)