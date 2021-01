Aunque ahora es una de las figuras mejores pagadas de Hollywood, The Rock no se olvida de quienes lo ayudaron en sus inicios. Esta vez, Dwayne Johnson sorprendió a un extrabajador de WWE, regalándole una camioneta Ford F-150.

Y es que el empleado de WWE, Havery Wippleman, lo ayudó a comprar su primer carro antes de que alcance la fama. A través de su cuenta de Instagram, The Rock compartió cómo se dio el encuentro y el posterior obsequio.

El excampeón de WWE recordó que Wippleman lo acogió en su casa, cuando no tenía donde vivir y que además le dio 40 dólares, que le sirvieron para poder comprar su primer carro.

Pero la parte más emotiva llegó, cuando The Rock le dijo a Lauer que la camioneta que estaba detrás de ellos, sería suya. “¡Oh Dios mío! Nadie había hecho algo así por mí antes. No puedo creerlo Te quiero mucho. Nunca olvidaré esto. Dios mío”, le dijo Wippleman a la estrella de Hollywood.’.

Cabe señalar que esta no es la primera que The Rock hace gala de su generosidad. En Navidad, el excampeón de WWE cumplió los sueños de un padre al regalarle obsequios para sus hijos. La familia pasaba por problemas económicos y empezaron a vender sus cosas por Internet.

Sin embargo, The Rock se enteró de la noticia y decidió ayudarlos. “He de decirte que te lo mereces todo y más, amigo. Eres toda una inspiración para muchas personas, porque la realidad es que representas a muchos padres de todo el mundo que lo están pasando mal”, dijo Dwayne Johnson.