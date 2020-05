Capaz de emocionar a los fanáticos con solo hablar o soltar una frase, The Rock marcó una época en WWE. Su carisma desbordó al mundo de la lucha libre a tal punto que pasó a brillar como actor de Hollywood, donde es toda una celebridad.

Y este sábado, The Rock cumplió 48 años; si bien no pudo celebrar su cumpleaños debido la pandemia de coronavirus, los saludos no se hicieron esperar por redes sociales. Sin embargo, el más representativo mensaje fue de Vince McMahon, el dueño de WWE.

“Prueba viviente de que a través del trabajo duro, no hay límite para lo que puedes lograr. Feliz cumpleaños al ocho veces campeón de WWE y al hombre más electrizante en todo el entretenimiento, The Rock”, le dedicó Vince McMahon.

A través de cuenta de Twitter, la página de WWE también le extendió los saludos y buenos deseos con un compilado de sus mejores movidas. El video mostró los mejores ‘rock bottoms’ durante su paso por el ring.

Como se recuerda, The Rock estuvo luchando desde 1996 hasta 2004. Tras ello se dedicó a su carrera como actor en Hollywood.

Sin embargo, cada vez que puede visita WWE, ya sea para un discurso o para una lucha esporádica. Su última aparición se dio en el aniversario 20 de SmackDown en octubre pasado.

El saludo de Vince McMahon a The Rock en su cumpleaños 48. (Twitter)

TE PUEDE INTERESAR