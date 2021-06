Aunque solo estuvo unos meses en el ring, Bad Bunny se llevó los mejores recuerdos de WWE. El cantante puertorriqueño incursionó por primera vez como luchador y dejó a todos encantandos tras su presentación en WrestleMania 37.

Justamente, hace poco en una reciente entrevista, el ‘Conejo Malo’ habló sobre su experiencia en el ring. Y el artista no solo dio detalles de cómo fue entrenar en WWE, también elogió a cada figura por el sacrificio que hacen y el dolor que están dispuestos a sufrir.

“Entrené durante unos tres meses. Me mudé a Orlando por ese tiempo para entrenar todos los días. No grabé ninguna canción, ni hice nada sobre música. Además, tengo que afirmar que la Lucha Libre Profesional es 100% real”, declaró Bad Bunny en el show The Stop de HBO,

“Es una locura. Cuando estaba entrenando el primer día que me enseñaron a caer, dije: “¿Cómo pueden estas personas hacer esto durante 20 o 30 años recibiendo ese dolor?”, agregó el cantante, quien también elogió a Triple H y The Undertaker, dos íconos de WWE.

Tras esas palabras, Bad Bunny no solo recibió el respaldo de los fanáticos, también del propio The Undertaker, quien a través de las redes sociales lo elogió por su buena pelea en WWE. “Bien dicho, nos hiciste sentir orgullosos en WrestleMania”, publicó la leyenda.

Como se recuerda, Bad Bunny apareció por primera vez en WWE en Royal Rumble 2021, cantando su éxito ‘Booker-T’. Esa noche, entró en una rivalidad con The Miz, que terminó en una lucha por equipos en WrestleMania 37, en el Raymond James Stadium en Florida.

The Undertaker felicitó a Bad Bunny en redes sociales. (Twitter)