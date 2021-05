En un partido dominado en su totalidad por el cuadro chorrillano, Regatas embolsó su segundo triunfo ante Alianza Lima por 3-0 (25-12, 25-19, 25-22) en menos de una hora y media de juego. Con ello, se pone a solo una victoria de sumar su sexto título en la historia de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV).

Una vez más, con autoridad, Regatas desplegó su experiencia y autoridad, para adueñarse del encuentro. Las dirigidas por Horacio Bastit, marcaron el ritmo del juego desde un eficaz servicio (7 aces en el encuentro) poniendo en aprietos la recepción aliancista (52% de efectividad).

Además, el bloqueo de las chorrillanas también se encontró bien ubicado, ahogando hasta en 5 oportunidades el grito de punto aliancista. De esta forma, este martes, tendrá la posibilidad de liquidar la serie y quedarse con la liga.

“Estamos enfocadas, hasta que no tengamos la medalla no ha pasado nada, tenemos que ganar tres partidos para recién poder celebrar. Todavía no somos campeones”, declaró la armadora Gretell Moreno, tras el partido en Movistar Deportes.

Karla Ortiz fue la jugadora más valiosa

Con 17 puntos anotados (14 de ataque, 2 bloqueo, 1 ace) y un 56% de eficacia en el ataque, la atacante nacional y capitana de Regatas, fue considerada la MVP del partido. Además, aseguró el primer pase con un 57% de eficiencia en la recepción.

Circolo se quedó con el tercer lugar

En el partido que abrió la jornada, Circolo Sportivo Italiano derrotó a Rebaza Acosta por 3-1 (25-17, 25-23, 23-25, 25-20) y logró el tercer lugar del podio por tercera vez en la historia de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV).

Una vez más la atacante argentina, refuerzo de las ‘azurras’, fue la mayor anotadora del encuentro con 22 unidades, mientras que, en lado de Rebaza, la colombiana Melissa Rangel sumó 18 puntos.

¡Elena Keldibekova volvió a ser la MVP!

Con 72 asistencias perfectas en todo el partido, y 96% de eficiencia en la armadora, la capitana del Circolo se llevó el premio a la mejor jugadora del partido. Además, desde la zona de servicio anotó dos puntos.