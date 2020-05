Este domingo, luego de Money in the Bank 2020, WWE Network estrenará The Last Ride, la serie documental que narra la carrera de The Undertaker. El primer capítulo tratará sobre la pelea entre el ‘Enterrador’ y Roman Reigns en WrestleMania 33. Así que ‘Taker’ ha estado promocionando este episodio en los medios de comunicación.

El ‘Hombre muerto’, en una entrevista con ESPN, contó que nunca había visto la contienda contra el ‘Perro mayor’, pero debido al documental tuvo que hacerlo. “Era la primera vez que veía esa pelea. Y la verdad es que me sentí disgustado, no quise mirarla otra vez”, relató The Undertaker.

“A medida que me hago mayor, me doy cuenta de que me muevo más lento. Sé cuando mi cojera me afecta más de lo que debería. Después de ese combate, quedé muy decepcionado por cómo me desempeñé. Mi intención era darle una buena pelea a Roman", agregó.

¿Dance vs. Ride?

Por estos días, la serie de Michael Jordan, The Last Dance, se está emitiendo en ESPN y en Netflix, así que las comparaciones con la serie del 'Taker’ no se han hecho esperar.

Ante esto, el ‘Enterrador’ comentó: "Hay comparaciones, pero creo que la diferencia es que ellos hablan de, más o menos, los últimos años de Jordan en Chicago Bulls, cuando ganó tres títulos. Obviamente, hay algunas similitudes. Sin embargo, creo que The Last Ride es un poco más personal, pero igual de intrigante e interesante”.

TE PUEDE INTERESAR