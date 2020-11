The Undertaker apareció en Survivor Series 2020 para despedirse de los fanáticos de WWE luego de 30 años de carrera en la empresa. A sus 55 años y con varias lesiones en su cuerpo, el ‘Fenómeno’ decidió que es momento de “descansar en paz”.

En un emotivo final de evento, varias leyendas de WWE se reunieron para homenajear a The Undertaker. Luego fue turno de Vince McMahon, quien le dedicó unas palabras al ‘Enterrador’ antes de darle el pase.

Sus clásicas campanadas sonaron y The Undertaker hizo su esperada aparición para despedirse de todos. “Durante 30 largos años he hecho esta caminata y puesto a descansar a mucha gente. Y ahora es mi momento ha llegado. Mi hora ha llegado para dejar al The Undertaker descansar en paz”.

The Undertaker se retiró de WWE tras 30 años de carrera en Survivor Series 2020. (WWE / FOX Action)

Tras ello, The Undertaker hizo su clásico pose en el medio del ring y luego salió hasta la rampa prinicpal para levantar su brazo. Justamente, luego de Survivor Series, su esposa -Michelle McCool- compartió una emotiva imagen en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la exluchadora subió una foto junto a su hija, quienes desde otro ángulo vieron la despedida de The Undertaker. Con ello, la menor pudo ver a su padre en aquel mítico personaje que brilló desde su debut en WWE, en 1990.

La publicación de Michelle McCool, esposa de The Undertaker. (WWE)