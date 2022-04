Si hay un evento en el que todo luchador quiere estar, ese se llama WrestleMania. Cada año, Vinche McMahon y su insigne WWE tiran la casa por la ventana y hacen de este escenario un espectáculo, uno inolvidable para los fanáticos de este deporte de entretenimiento, que están dispersos a lo largo de los cinco continentes. Por algo su lema es “¡el evento de lucha libre más grande de todos los tiempos!”.

Este mes, WWE celebra WrestleMania 38 y por tercera vez consecutiva se llevará a cabo en dos noches: hoy y mañana domingo 3. Así ocurre desde que inició la pandemia del covid-19, allá en 2020, cuando los espectadores tuvieron que seguir el magno evento desde una pantalla en casa, encerrados por el coronavirus.

Dos años después, la situación sigue mejorando y el público podrá acudir in situ a la cita deportiva, que se realizará en el imponente AT&T Stadium, de Texas. Este recinto ya ha albergado a la también llamada ‘Vitrina de los Inmortales’. De hecho, este estadio tiene el récord de más asistencias en un evento de WrestleMania luego de que en la edición 32, del 2016, lograra reunir a 101.763 espectadores, según anunció la misma compañía de lucha libre, aunque hay voces que han puesto en duda esa cifra.

Lo cierto es que WrestleMania 38 tiene lo necesario para ser un evento de gran magnitud, con una cartelera que se ha ido cocinando desde inicios de año y que, al cierre de esta nota, tiene un total de 14 combates; además de un segmento que contará con la presencia del histórico y miembro del Salón de la Fama de WWE, ‘Stone Cold’ Steve Austin.

La cartelera estará dividida en dos veladas: la primera está compuesta por siete luchas y la presencia de Steve Austin. La pelea estelar de esta fecha estará protagonizada por la campeona de SmackDown, Charlotte Flair, quien pondrá en juego su título ante la aguerrida Ronda Rousey, quien con su técnica imperó en su momento la UFC.

El plato principal de la segunda noche -siete enfrentamientos programados- también tiene un duelo de pesos pesados. Y es que estará a cargo de los campeones de la WWE, Brock Lesnar, y el Universal, Roman Reigns, en una contienda para unificar ambos cinturones. El show contará, además, con el actor Johnny Knoxville, estrella del popular exprograma estadounidense ‘Jackass’, en donde el reparto hacía actividades arriesgadas e, incluso, absurdas para divertir al público.

Cartelera del sábado 2 de abril

Combate Campeonatos en juego The Usos (c) vs. Shinsuke Nakamura & Rick Boogs Títulos en pareja de SmackDown Drew McIntyre vs. Happy Corbin (con Madcap Moss) Ninguno Xavier Woods & Kofi Kingston vs. Sheamus & Ridge Holland (con Butch) Ninguno Rey & Dominik Mysterio vs. The Miz & Logan Paul Ninguno Seth Rollins vs. Oponente que será elegido por Vince McMahon Ninguno Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair Título femenino de Raw Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey Título femenino de SmackDown “The KO Show” en WrestleMania a cargo de Kevin Owens. Invitado: ‘Stone Cold’ Steve Austin -

*(c): campeón defensor

Cartelera del domingo 3 de abril

Combate Campeonatos en juego Sami Zayn vs. Johnny Knoxville en una lucha donde todo vale Ninguno Pat McAfee vs. Austin Theory Ninguno Bobby Lashley vs. Omos Ninguno RK-Bro (Randy Orton & Riddle) (c) vs. The Street Profits vs. Alpha Academy en una triple amenaza Títulos en pareja de Raw Queen Zelina & Carmella (c) vs. Sasha Banks & Naomi vs. Rhea Ripley & Liv Morgan vs. Natalya & Shayna Baszler Títulos femeninos en pareja Edge vs. AJ Styles Ninguno Brock Lesnar (campeón de WWE) vs. Roman Reigns (campeón Universal) Unificación de los cinturones

*(c): campeones defensores

¿En dondé ver WrestleMania 38 y a qué hora?

Como todo evento de WWE, WrestleMania 38 primero tendrá un Kickoff (una previa) que empezará a las 5:00 p.m., tanto el sábado como el domingo. Será transmitido a través de la cuenta oficial de YouTube de la empresa de los McMahon. Luego, a las 7.00 p.m. empezará la velada principal. La emisión estará a cargo de WWE Network y de Fox Sports 2, según indica la programación de DirecTV Perú.

Las mujeres, protagonistas de la primera noche

Las encargadas de cerrar la noche de este sábado serán dos mujeres, dos de las mejores exponentes que tiene la WWE. Se trata del duelo entre Ronda Rousey y Charlotte Flair. ‘Rowdy’ se alejó de la lucha libre luego de WrestleMania 35 y volvió al cuadrilátero en Royal Rumble 2022. Entró sorpresivamente con el número 28 y se llevó el pase para enfrentar una campeona de su elección. Optó por la ‘Reina’. Tratará de quitarle el campeonato femenino de SmackDown.

En la cartelera también figura otro encuentro por un cinturón de la categoría femenina. Estará protagonizado por Bianca Belair, quien buscará otro momento WrestleMania, como el año pasado, cuando derrotó a Sasha Banks y ganó el título de SmacDown. Esta vez tiene enfrente a Becky Lynch, campeona de Raw, y luchará contra ella por el cetro tras ganarse el boleto al imponerse en la Cámara de Eliminación. ‘Big Time Becks’, como ahora le dicen a Lynch, ya ha derrotado a Belair: la batió en menos de un minuto en SummerSlam 2021.

El regreso de Stone Cold

En las últimas semanas, Kevin Owens se ha pasado insultando y despreciando a Texas, estado donde nació Stone Cold Steve Austin, a quien había invitado a su segmento ‘The KO Show’ en WrestleMania 38. Finalmente, la ‘Serpiente cascabel tejana’ aceptó la invitación del luchador y le dejó una clara advertencia.

“Hace 19 años, luché por última vez en un ring de WWE. Después de recibir tres Rock Bottoms, perdí. Durante 19 años tuve que convivir con esa derrota sabiendo que mi tiempo se había terminado, pero te agradezco Kevin Owens por despertar algo en mí que había mantenido enterrado por mucho tiempo”, expresó Stone Cold en un video que difundió las redes sociales de la empresa.

“Desde que empezaste a hablar más del gran estado de Texas, obtuviste mi atención y solo se me ocurren dos razones por las que hiciste eso. La primera es que eres un estúpido y la segunda es que estás dispuesto a recibir unos golpes de mi parte. Llama a esto como quieras, lo que sí te garantizo es que, en Dallas, Texas, donde comencé mi carrera, en WrestleMania, Stone Cold Steve Austin te dará una paliza”, agregó. Una leyenda volverá a los cuadriláteros.

Stone Cold paralizará a todos con su presencia en WrestleMania | Foto: WWE

El misterioso rival de Rollins

Noche tras noche, Seth Rollins estuvo buscando, de alguna manera, ganarse algún lugar en la ‘Vitrina de los Inmortales’, pero no lo conseguía. Perdía sus combates para estar en el magno evento y su frustración escalaba cada día más, hasta que fue llamado a la oficina de Vince McMahon. El ‘Jefe’ le ofreció un combate para el ‘Show de Shows’; no obstante, no le dijo el nombre de su contrincante.

Según Dave Meltzer, periodista de Wrestling Observer Radio, el rival sería Cody Rhodes, exluchador tanto de WWE como de AEW. “Él está por llegar. Él va a luchar contra Seth en WrestleMania a menos de que algo cambie”, manifestó el hombre de prensa a mediados de marzo. “¿Cómo lo harán? Yo creo que al final harán algo similar como con los Hardy, en donde tú ya sabías que iban a aparecer, pero la empresa no los anunció. Y simplemente se presentaron el día del evento. Pueden estar haciendo eso”, prolongó. No obstante, no hay nada confirmado. Lo único que queda es esperar por esta y otras sorpresas que pueda traer el magno evento.