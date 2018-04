YouTube VIRAL. Rousimar Palhares se hizo famoso hace un par de años por una mala acción en una pelea de MMA. El brasileño no hizo caso cuando su rival se rindió y siguió con la sumisión, tanto que el árbitro tuvo que golpearlo para que reaccione.



Para su suerte, Jake Shields salió bien librado del WSOF 22, pero su agresor fue suspendido por más de un año y multado con 40 mil dólares. A pesar del mal rato, 'Toquinho' no aprendió la lección y ha seguido siendo un atleta polémico muy popular en YouTube.



Sin embargo, la justicia llegó. El pasado viernes, en el FNG - Fight Nights Global 85, Palhares sufrió una de las peores derrotas de su carrera: en solo 58 segundos, recibió 45 golpes directos. Así se hizo evidente en YouTube.



Esta es la primera derrota que tiene en la compañía, pero su sexto nocaut. En total, tiene un récord de 19-9-1 en las MMA.



Rousimar Palhares consiguió ser parte de la UFC, desde el 2008 hasta el 2013. Fue despedido justamente por no soltar a su rival cuando el árbitro se lo había indicado.