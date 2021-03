Cada vez es más común ver en YouTube algún nocaut espectacular que se convierte rápidamente en viral. Sin embargo, pocos golpes se comparan a la patada tornado de un peleador de muay thai en un evento en Estados Unidos.

Se trata de Steve Walker, campeón supercrucero, quien solo necesitó 48 segundos para retener su título frente a Brian Collette en el evento Lion Fight 64 en Hutchinson, Kansas. La estrella del muay thai noqueó a su oponente con una terrible patada tornado de 360°.

Walker empezó la pelea con una patada a la cabeza de Collette, luego siguió con un par de golpes y repitió los movimientos. Su rival quedó contra un esquinero y con espacio suficiente, el campeón dio un giro de 360° para conectarle la patada tornado.

“Sólo tienes dos segundos para ver la cara de tu oponente y tienes que leer su lenguaje corporal. Si levantan las manos, es cuando haces el movimiento. Por eso hice una rodilla falsa y una patada de tornado”, señaló Walker tras su victoria.

“Bill Newcomb (su entrenador) siempre me dice, ‘mantén lo básico; peleas con victorias básicas. Si quieres hacer algo llamativo hazlo, pero si fallas no quiero que lo hagas de nuevo’. Él siempre me dará confianza, pero es como, ‘si te equivocas, no quiero verte lanzar esa patada nunca más ‘”, agregó.

Y aunque logró una contundente victoria, Steve Walker se arrodilló frente a su rival para mostrarle respeto. “De eso se trata el muay thai, no debes mostrar tu alegría por el dolor o la agonía de alguien”, finalizó el campeón.