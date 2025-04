Cuando un peruano brilla en el extranjero, no solo se enfrenta a rivales dentro de la jaula, también carga con los sueños de todo un país. Daniel ‘Sóncora’ Marcos lo sabe bien. Invicto desde el año pasado en UFC y con una mentalidad de acero, el peleador nacional se alista para uno de los combates más importantes de su carrera. Este sábado 3 de mayo, en la UFC Fight Night, buscará no solo mantener su racha perfecta, sino dar un paso firme hacia su gran objetivo: convertirse en campeón mundial.

En esta entrevista exclusiva con Depor, nos revela cómo se prepara para dejar el nombre del Perú en lo más alto, no solo físicamente hablando, sino también la importancia de mantener una mentalidad fuerte que le de la suficiente seguridad en si mismo para no flaquear ante las adversidades. Manteniendo claro los objetivos planteados para este año.

-Hablando de toda esta campaña que mantienes con un récord de 17 victorias, ¿Cómo manejas la presión de mantener esta racha invicta?

Sabemos que el récord es de 17-0 pero en realidad en global sería 23, contando las amateur. Lo manejamos de una buena forma, tenemos los pies en el suelo y sabemos que tenemos que trabajar muy duro. Hemos estado evolucionando en cada campamento que tenemos de entrenamiento, evolucionamos, vemos cada pelea, hacemos un repaso de lo que no funcionó y de lo que podría funcionar, depende del rival que nos ponga, entonces manteniendo esa forma de pensar nos ha ido muy bien. Tenemos un buen récord y esto no es solo para mí, ni para mi equipo, sino es para el Perú entero, para que vean que sí se puede hacer realidad las cosas con mucho trabajo y haciendo las cosas muy bien.

-¿Qué significa para ti o cuán importante es llevar la bandera peruana en el octógono?

En realidad significa mucho, representar y llevar una bandera, representar a Perú a nivel mundial o al nivel más alto del mundo y poder hacer historia es algo que me enorgullece. Yo estoy aquí en UFC para hacer historia, no solo para llegar a la pelea que tengo ahora el 3 de mayo que es el Top 15 de la división, sino para ser campeón mundial. Me llena la sangre y siempre me hiervo la sangre cada vez que me dicen esta pregunta y es para demostrarle a todo, a mí mismo que cuando yo entro a la jaula peleo contra mí mismo también a demostrarme que sí se puede, se puede con mucha disciplina y se puede manteniendo un enfoque hacia donde te diriges.

-De la última gran pelea que tuviste frente a Adrián Yáñez, ¿qué aprendiste o qué visión tienes del Daniel que va a enfrentar ahora otro reto importante?

Es un gran reto, es un aprendizaje constante que se da, me siento distinto. La vez pasada pasaron situaciones que me enseñaron a ser mejor, para nutrirme mejor, para hacer algunas cosas mucho mejor, para cambiar un estilo de juego también. Esa semana me enfermé antes de llegar, entonces son cosas y detalles pequeños que te hacen ver diferente las cosas, creo yo que es todo distinto. En realidad que he tenido que evolucionar más, siempre soy esta persona, que me gusta exigirme mucho a mí mismo, me gusta sobresalir y evolucionar.

'Soncora' Marcos sumó una impactante victoria frente a Alonso Yañez a fines del 2024. (Foto: UFC)

-Y sobre la próxima pelea que se viene, ¿qué podrías contarnos de Montel Jackson en tu análisis que ya se ha hecho y cómo contrarrestar para quedarte con la victoria?

Sabemos que es un rival muy duro como todos, un rival que está en el top 15 de la división, es lo que toca pasar, he venido a UFC para pelear con los mejores del mundo y es lo que está sucediendo. Es zurdo, va a hacer guardias abiertas, es largo para la división, si lo ves en un papel es totalmente dura, pero como lo digo, ninguna persona se ha enfrentado a alguien tan fuerte como yo. Una persona no sabe o fuerte que soy, no han sentido mi fuerza hasta que lo pasa. Desde un punto de vista estratégico, sabemos que tenemos que ser inteligentes, comenzar primero, comenzar a buscar el medio de la jaula, llevar la pelea a nuestro modo, que no se pueda desarrollar y que no se sienta cómodo y es lo que vamos a hacer.

-Ahora eso es una posibilidad de victoria que podría colocarte también, como lo mencionabas, dentro de los mejores 15 del mundo, ¿Qué significaría si sucede eso para ti?

En realidad voy a estar muy alegre cuando suceda, porque es lo que va a pasar, va a suceder, no tengo duda de esto, pero no es lo que estoy buscando aún, lo que estoy buscando es ser campeón mundial de la UFC, de las 135 libras, ese es el sueño. He soñado muchas veces con ser campeón mundial, ese es el paso que tengo que dar ahora, sabemos que las peleas cada paso se vuelven más duras, pero lo dije el año pasado, que el 2025 iba a estar en el top 15 y sucesivamente iba a alcanzar hasta el top 5 y sucesivamente iba a alcanzar a pelear con el campeonato y lo iba a ganar, entonces lo que me estoy proponiendo es hacer realidad mis sueños.

Danie Marcos espera volver con el cinturón de a UFC siendo recibido por todos los peruanos. (Fotos: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO)

‘Sóncora’ nos habló también que otro de sus objetivos, más allá de los logros individuales es que la UFC pueda poner más la vista en nuestro país y llegue también a ser u centro de estas artes. Sobretodo por el esfuerzo que otros luchadores, sus compañeros, hacen también día con día con el fin de hacer historia para impulsar mucho más el deporte.

-Se siente mucho en ti esa motivación cuando cuentas todo ello también, y sobre todo la confianza que tienes en ti y en lo que puedes lograr, ¿Cómo trabajar en lo mental para justamente fortalecer en el día a día?

Yo lo que pienso de Daniel ‘Sóncora’ es que la disciplina es lo que te lleva a ser diferente a todos, estoy obsesionado con trabajar duro, estoy tan obsesionado con ser campeón mundial que yo mismo peleo contra mí. Siempre hay situaciones muy duras en la vida y en cualquier parte de la vida, en campamentos como tenemos. Nadie sabe lo que vive un atleta dentro de ese campamento, tienes que estar solo, aislado, como yo lo hago y no sé si muchas personas lo hagan, pero tienes que encontrarte contigo mismo para llegar a ser el mejor, es lo que yo pienso y es lo que yo creo.

-Inspira realmente todo lo que comentas, pero así como hay aspectos positivos, también hay cierta cuota de autocrítica que me imagino uno también debe tener, ¿no?

En realidad pulir es de todos los días, yo no soy perfecto y jamás seré perfecto, jamás tendré una mentalidad perfecta porque el único perfecto es Dios, eso es lo que tengo totalmente claro. Pero como te digo, pulir siempre, cosas pequeñas, desde que te levantas y dejas tu cama extendida. Entonces hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de verse. Debo de seguir, no puedes quedarte reprochándote de todo siempre diciendo, no, esto está mal, esto está mal, porque estás creyendo en el “no”, pero eso no significa que dejes de pulir los errores. Entonces lo único que te puedo decir es que el de arriba tiene el control, Dios tiene el control.

