El Gran Premio de España 2026 será uno de los eventos más esperados de la temporada de Fórmula 1. Madring, el nuevo circuito urbano de Madrid, debutará oficialmente como sede de la fecha 14 del Mundial y pondrá a prueba a pilotos y escuderías en un trazado inédito, técnico y decisivo en la pelea por el campeonato. Consulta todos los detalles del GP de España: horario de la carrera, cómo ver la F1 EN VIVO, canales de TV y plataformas de streaming para seguir la transmisión en México, Estados Unidos, España y Argentina, incluidas las alternativas de F1 TV según cada país.
Tras los históricos circuitos de Pedralbes, Montjuïc, Jerez de la Frontera, Jarama y Barcelona-Catalunya, España estrenará una nueva sede para la Fórmula 1 con Madring, el trazado urbano de Madrid. El circuito combinará vías públicas del entorno de IFEMA con sectores permanentes dentro de instalaciones privadas, una propuesta híbrida que apunta a replicar el atractivo visual y comercial de escenarios modernos como el Miami International Autodrome.
¿Dónde ver el GP España EN VIVO en México, EE.UU., España y Argentina?
La carrera del GP de España 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 13 de septiembre en el circuito Madring de Madrid. La salida está programada para las 15:00 en España, equivalente a las 7:00 en Ciudad de México, 9:00 en la costa Este de Estados Unidos y 10:00 en Argentina.
|País / territorio
|Hora de la carrera
|TV
|Streaming online
|México
|7:00 a. m. (CDMX)
|Sky Sports, disponible mediante sistemas Sky e Izzi
|F1 TV e Izzi Go
|Estados Unidos
|9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT
|—
|Apple TV, mediante el canal de Fórmula 1 en la plataforma
|España
|15:00
|DAZN F1
|DAZN
|Argentina
|10:00 a. m.
|Fox Sports Argentina
|Disney+ Premium, con la señal deportiva de ESPN
En México, la opción de TV es Sky Sports para abonados de Sky o Izzi; en digital, la carrera se puede seguir mediante F1 TV y también por Izzi Go si el usuario tiene el paquete correspondiente. La hora de inicio es especialmente temprana: 7:00 a. m. en Ciudad de México.
En Estados Unidos, la cobertura de todas las sesiones de Fórmula 1 en 2026 se ofrece por Apple TV a través del canal de F1 dentro de su plataforma. El GP comienza a las 9:00 a. m. del Este, por lo que en la costa Oeste arrancará a las 6:00 a. m.
En España, DAZN concentra tanto la emisión televisiva como el acceso online al Gran Premio. Al ser una carrera en Madrid, el horario local de partida es a las 15:00, con final estimado alrededor de las 17:00.
En Argentina, la transmisión lineal corresponde a Fox Sports Argentina, mientras que la alternativa online es Disney+ Premium, que integra la programación deportiva de ESPN. La competencia inicia a las 10:00 a. m. hora argentina.
¿Cómo es el circuito de Madring para el GP de España?
Madring tiene 5,416 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas. La distancia total de carrera será de 308,524 kilómetros. No existe todavía una vuelta rápida oficial porque ningún Fórmula 1 ha disputado una sesión competitiva en el trazado.
La curva 12 es una larguísima sección peraltada de unos 550 metros y más de 20 grados de inclinación. Será una de las grandes incógnitas del fin de semana, especialmente por la carga vertical que va a generar sobre los neumáticos.