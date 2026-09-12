El Gran Premio de España 2026 será uno de los eventos más esperados de la temporada de Fórmula 1 . Madring, el nuevo circuito urbano de Madrid, debutará oficialmente como sede de la fecha 14 del Mundial y pondrá a prueba a pilotos y escuderías en un trazado inédito, técnico y decisivo en la pelea por el campeonato. Consulta todos los detalles del GP de España: horario de la carrera, cómo ver la F1 EN VIVO, canales de TV y plataformas de streaming para seguir la transmisión en México, Estados Unidos, España y Argentina, incluidas las alternativas de F1 TV según cada país.

Tras los históricos circuitos de Pedralbes, Montjuïc, Jerez de la Frontera, Jarama y Barcelona-Catalunya, España estrenará una nueva sede para la Fórmula 1 con Madring, el trazado urbano de Madrid. El circuito combinará vías públicas del entorno de IFEMA con sectores permanentes dentro de instalaciones privadas, una propuesta híbrida que apunta a replicar el atractivo visual y comercial de escenarios modernos como el Miami International Autodrome.

¿Dónde ver el GP España EN VIVO en México, EE.UU., España y Argentina?

La carrera del GP de España 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 13 de septiembre en el circuito Madring de Madrid. La salida está programada para las 15:00 en España, equivalente a las 7:00 en Ciudad de México, 9:00 en la costa Este de Estados Unidos y 10:00 en Argentina.

País / territorio Hora de la carrera TV Streaming online México 7:00 a. m. (CDMX) Sky Sports, disponible mediante sistemas Sky e Izzi F1 TV e Izzi Go Estados Unidos 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT — Apple TV, mediante el canal de Fórmula 1 en la plataforma España 15:00 DAZN F1 DAZN Argentina 10:00 a. m. Fox Sports Argentina Disney+ Premium, con la señal deportiva de ESPN

En México, la opción de TV es Sky Sports para abonados de Sky o Izzi; en digital, la carrera se puede seguir mediante F1 TV y también por Izzi Go si el usuario tiene el paquete correspondiente. La hora de inicio es especialmente temprana: 7:00 a. m. en Ciudad de México.

En Estados Unidos, la cobertura de todas las sesiones de Fórmula 1 en 2026 se ofrece por Apple TV a través del canal de F1 dentro de su plataforma. El GP comienza a las 9:00 a. m. del Este, por lo que en la costa Oeste arrancará a las 6:00 a. m.

En España, DAZN concentra tanto la emisión televisiva como el acceso online al Gran Premio. Al ser una carrera en Madrid, el horario local de partida es a las 15:00, con final estimado alrededor de las 17:00.

En Argentina, la transmisión lineal corresponde a Fox Sports Argentina, mientras que la alternativa online es Disney+ Premium, que integra la programación deportiva de ESPN. La competencia inicia a las 10:00 a. m. hora argentina.

¿Cómo es el circuito de Madring para el GP de España?

Madring tiene 5,416 kilómetros, 22 curvas y 57 vueltas. La distancia total de carrera será de 308,524 kilómetros. No existe todavía una vuelta rápida oficial porque ningún Fórmula 1 ha disputado una sesión competitiva en el trazado.

La curva 12 es una larguísima sección peraltada de unos 550 metros y más de 20 grados de inclinación. Será una de las grandes incógnitas del fin de semana, especialmente por la carga vertical que va a generar sobre los neumáticos.