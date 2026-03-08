La Andes Mountain Skyrace, segunda fecha de la Copa del Mundo de carreras de montaña, Merrell Skyrunner World Series, celebrada en Chile en la zona de La Parva que tenía como punto más alto el Cerro El Plomo, a 5440 m cerca de Santiago, fue el escenario de una impresionante victoria de los corredores peruanos José Manuel Quispe y Rosalía Zegarra.

José Manuel se impuso con un tiempo de 6 horas y 3 minutos en una carrera de 42 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 3500 metros, a una altitud por encima de los 3000 metros, donde desafiaron el frío extremo de -15 grados en la cumbre, la nieve y el terreno técnico propio de alta montaña.

El podio masculino lo completaron el peruano Fran Muñoz con 6:14:23 y Morgan Elliot de Estados Unidos en tercer lugar con 6:22:13, lo que resalta la fuerte presencia peruana en el top de este evento.

“Se logró el objetivo: conquistar y ganar la Andes Mountain Sky Race, una carrera exigente de skyrunning, con grandes desniveles y tramos de alta montaña que ponen a prueba no solo el físico, sino también la mente y la estrategia en altura. Feliz de haber dado todo en la montaña y de haber podido liderar hasta la meta”, señaló el atleta arequipeño.

En la categoría femenina, Rosalía Zegarra, originaria de Cajamarca, brilló al lograr el primer lugar con 7 horas 41 minutos y 20 segundos, demostrando su buen momento y consolidando un resultado histórico para el skyrunning peruano.

El podio femenino se completó con la sueca Lina El Kott (8:10:42), seguida por Ana María Pineda (8:17:02) de Colombia.

“Se dio el día para subir tranquila hasta El Plomo. Muy buena carrera, bien señalizada. Gracias a todos por su apoyo a través de las redes y gracias a mi team CIVA por el apoyo”, sentenció la atleta cajamarquina.

La siguiente parada de ambos atletas será la Ibarra Sky Race en Ecuador el próximo 28 de junio.

El CIVA Endurance Club suma esfuerzos para poder brindar los recursos necesarios a estos grandes atletas que son guiados por el head coach élite, Andrés Olivera, y así representar al Perú en las distintas competencias internacionales. Invitamos a más marcas a unirse a estos grandes proyectos que ayudan a desarrollar el deporte.