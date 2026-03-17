La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete un espectáculo mayúsculo este martes en Miami, donde Estados Unidos y Venezuela se medirán por el título en un escenario cargado de estrellas, presión y expectativas. El partido será hoy, martes 17 de marzo a las 8:00 p. m. ET desde el LoanDepot Park. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y streaming? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y señal online para seguir el juego desde Estados Unidos, Venezuela, México, países de Centroamérica y Sudamérica.

El conjunto estadounidense, habitual protagonista en las últimas ediciones y campeón en 2017, aspira a ratificar su dominio reciente, pero se topará con una selección venezolana que vive un momento histórico: su primera aparición en una final mundial y un recorrido que incluye la eliminación del campeón defensor Japón.

Más allá del trofeo, el partido viene acompañado de un trasfondo deportivo y emocional muy potente. La herida de la eliminación de 2023 a manos de Estados Unidos sigue presente en Venezuela, que ahora llega con un roster más maduro, un pitcheo en mejor forma y un lineup capaz de producir carreras en cualquier tramo del juego. Con el historial entre ambos equipos muy parejo y un loanDepot park que será una caldera, la definición del campeonato se perfila como un choque de alto voltaje, donde la ejecución en los momentos clave marcará la diferencia.

Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.
Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

Dónde ver Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO por TV y Streaming Online

La final USA vs. Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá principalmente por cadenas Fox en EE. UU. y por televisoras abiertas/cable en Latinoamérica, además de varias opciones de streaming oficial.

País / RegiónTipoCanal / PlataformaDetalles de transmisión
Estados UnidosTV abierta / cableFOXTransmite la final desde el loanDepot park, martes 17 de marzo, 8 p.m. ET.​
Estados UnidosTV cable / deportesFS1, FS2Canales de la red Fox Sports con cobertura extendida del torneo.​
Estados UnidosTV deportes en españolFOX DeportesTransmisión en español de la gran final USA vs. Venezuela.
Estados UnidosStreamingFuboStreaming en vivo de los canales FOX, FS1 y FS2; disponible con suscripción.​
Estados UnidosStreaming AVODTubi, Fox OneAlgunos partidos del WBC 2026 disponibles gratis o bajo demanda.​
Latinoamérica (Panregional)TV cableESPN (señal Pan Latin America)Señal deportiva con derechos del Clásico Mundial en varios países (Perú, Colombia, etc.).
Latinoamérica (Panregional)StreamingDisney+Plataforma principal de streaming del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la región, con suscripción paga.​
Latinoamérica (Panregional)Streaming deportivoStar+/ESPN AppAlternativa de streaming para señales de ESPN donde el bundle deportivo aplica.​
MéxicoTV abiertaCanal 9Transmisión en señal abierta del WBC 2026.​
MéxicoTV cable / deportesTUDN, ESPNCobertura en cable y TV de paga.​
MéxicoStreamingViX, Disney+Opciones OTT con los derechos del torneo.​
VenezuelaTV abiertaTeleven, VenevisiónCadenas con derechos de transmisión del Clásico Mundial 2026.
VenezuelaTV cableIVC Network, One Baseball NetworkCanales de pago con cobertura del torneo.​
VenezuelaStreamingDisney+, apps Televen/VenevisiónStreaming oficial con suscripción; apps propias de los canales cuando habilitadas.​
Puerto RicoTV deportesWAPA DeportesTransmisión local del torneo.​
República DominicanaTV abierta / cableVTV32, Antena 7, Coral 39Canales con derechos de WBC 2026.​
CubaTV abiertaTele RebeldeSeñal oficial en la isla.
CubaRadioRadio MartíCobertura radial de los juegos.​
NicaraguaTV abiertaViva 13Transmisiones del Clásico Mundial 2026.​
PanamáTV abierta / cableRPC, Max, StereoSeñales con derechos de transmisión.​
ColombiaTV cableESPN (Pan Latin America)Señal por cable con el torneo; aplica bundle con Disney+ en algunos casos.
PerúTV cableESPN (Pan Latin America)Cobertura completa vía cableoperadoras locales.​
Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.
Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

¿A qué hora la final Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO el Clásico Mundial 2026?

La final Venezuela vs. Estados Unidos del Clásico Mundial 2026 se juega a las 8:00 p.m. hora del Este de EE. UU. (ET) en Miami, y desde ese dato se convierten los horarios por país.

País / Ciudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)8:00 p.m.
Estados Unidos (Chicago, CDMX equivalente a CT)7:00 p.m.
Estados Unidos (Denver)6:00 p.m.
Estados Unidos (Los Ángeles)5:00 p.m.
Venezuela (Caracas)9:00 p.m.
República Dominicana (Santo Domingo)9:00 p.m.
Puerto Rico (San Juan)9:00 p.m.
Argentina (Buenos Aires)9:00 p.m.
Uruguay (Montevideo)9:00 p.m.
Chile (Santiago, horario continental)8:00 p.m.
Bolivia (La Paz)8:00 p.m.
Paraguay (Asunción)8:00 p.m.
Brasil (Brasilia, Río de Janeiro, São Paulo)9:00 p.m.
México (Ciudad de México)7:00 p.m.
México (Tijuana, Pacífico)5:00 p.m.
Colombia (Bogotá)7:00 p.m.
Perú (Lima)7:00 p.m.
Ecuador (Quito)7:00 p.m.
Panamá (Ciudad de Panamá)7:00 p.m.
Nicaragua (Managua)6:00 p.m.
Honduras (Tegucigalpa)6:00 p.m.
El Salvador (San Salvador)6:00 p.m.
Costa Rica (San José)6:00 p.m.
Cuba (La Habana)8:00 p.m.
España (Madrid)1:00 a.m. del 18 de marzo
Italia (Roma)1:00 a.m. del 18 de marzo
Reino Unido (Londres)12:00 a.m. del 18 de marzo
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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