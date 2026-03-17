La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete un espectáculo mayúsculo este martes en Miami, donde Estados Unidos y Venezuela se medirán por el título en un escenario cargado de estrellas, presión y expectativas. El partido será hoy, martes 17 de marzo a las 8:00 p. m. ET desde el LoanDepot Park . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y streaming? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y señal online para seguir el juego desde Estados Unidos, Venezuela, México, países de Centroamérica y Sudamérica.

El conjunto estadounidense, habitual protagonista en las últimas ediciones y campeón en 2017, aspira a ratificar su dominio reciente, pero se topará con una selección venezolana que vive un momento histórico: su primera aparición en una final mundial y un recorrido que incluye la eliminación del campeón defensor Japón.

Más allá del trofeo, el partido viene acompañado de un trasfondo deportivo y emocional muy potente. La herida de la eliminación de 2023 a manos de Estados Unidos sigue presente en Venezuela, que ahora llega con un roster más maduro, un pitcheo en mejor forma y un lineup capaz de producir carreras en cualquier tramo del juego. Con el historial entre ambos equipos muy parejo y un loanDepot park que será una caldera, la definición del campeonato se perfila como un choque de alto voltaje, donde la ejecución en los momentos clave marcará la diferencia.

Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

Dónde ver Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO por TV y Streaming Online

La final USA vs. Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá principalmente por cadenas Fox en EE. UU. y por televisoras abiertas/cable en Latinoamérica, además de varias opciones de streaming oficial.

País / Región Tipo Canal / Plataforma Detalles de transmisión Estados Unidos TV abierta / cable FOX Transmite la final desde el loanDepot park, martes 17 de marzo, 8 p.m. ET.​ Estados Unidos TV cable / deportes FS1, FS2 Canales de la red Fox Sports con cobertura extendida del torneo.​ Estados Unidos TV deportes en español FOX Deportes Transmisión en español de la gran final USA vs. Venezuela. Estados Unidos Streaming Fubo Streaming en vivo de los canales FOX, FS1 y FS2; disponible con suscripción.​ Estados Unidos Streaming AVOD Tubi, Fox One Algunos partidos del WBC 2026 disponibles gratis o bajo demanda.​ Latinoamérica (Panregional) TV cable ESPN (señal Pan Latin America) Señal deportiva con derechos del Clásico Mundial en varios países (Perú, Colombia, etc.). Latinoamérica (Panregional) Streaming Disney+ Plataforma principal de streaming del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la región, con suscripción paga.​ Latinoamérica (Panregional) Streaming deportivo Star+/ESPN App Alternativa de streaming para señales de ESPN donde el bundle deportivo aplica.​ México TV abierta Canal 9 Transmisión en señal abierta del WBC 2026.​ México TV cable / deportes TUDN, ESPN Cobertura en cable y TV de paga.​ México Streaming ViX, Disney+ Opciones OTT con los derechos del torneo.​ Venezuela TV abierta Televen, Venevisión Cadenas con derechos de transmisión del Clásico Mundial 2026. Venezuela TV cable IVC Network, One Baseball Network Canales de pago con cobertura del torneo.​ Venezuela Streaming Disney+, apps Televen/Venevisión Streaming oficial con suscripción; apps propias de los canales cuando habilitadas.​ Puerto Rico TV deportes WAPA Deportes Transmisión local del torneo.​ República Dominicana TV abierta / cable VTV32, Antena 7, Coral 39 Canales con derechos de WBC 2026.​ Cuba TV abierta Tele Rebelde Señal oficial en la isla. Cuba Radio Radio Martí Cobertura radial de los juegos.​ Nicaragua TV abierta Viva 13 Transmisiones del Clásico Mundial 2026.​ Panamá TV abierta / cable RPC, Max, Stereo Señales con derechos de transmisión.​ Colombia TV cable ESPN (Pan Latin America) Señal por cable con el torneo; aplica bundle con Disney+ en algunos casos. Perú TV cable ESPN (Pan Latin America) Cobertura completa vía cableoperadoras locales.​

Venezuela vs Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este martes 17 de marzo desde el loanDepot park, Miami, Florida.

¿A qué hora la final Estados Unidos vs. Venezuela EN VIVO el Clásico Mundial 2026?

La final Venezuela vs. Estados Unidos del Clásico Mundial 2026 se juega a las 8:00 p.m. hora del Este de EE. UU. (ET) en Miami, y desde ese dato se convierten los horarios por país.

País / Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 8:00 p.m. Estados Unidos (Chicago, CDMX equivalente a CT) 7:00 p.m. Estados Unidos (Denver) 6:00 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles) 5:00 p.m. Venezuela (Caracas) 9:00 p.m. República Dominicana (Santo Domingo) 9:00 p.m. Puerto Rico (San Juan) 9:00 p.m. Argentina (Buenos Aires) 9:00 p.m. Uruguay (Montevideo) 9:00 p.m. Chile (Santiago, horario continental) 8:00 p.m. Bolivia (La Paz) 8:00 p.m. Paraguay (Asunción) 8:00 p.m. Brasil (Brasilia, Río de Janeiro, São Paulo) 9:00 p.m. México (Ciudad de México) 7:00 p.m. México (Tijuana, Pacífico) 5:00 p.m. Colombia (Bogotá) 7:00 p.m. Perú (Lima) 7:00 p.m. Ecuador (Quito) 7:00 p.m. Panamá (Ciudad de Panamá) 7:00 p.m. Nicaragua (Managua) 6:00 p.m. Honduras (Tegucigalpa) 6:00 p.m. El Salvador (San Salvador) 6:00 p.m. Costa Rica (San José) 6:00 p.m. Cuba (La Habana) 8:00 p.m. España (Madrid) 1:00 a.m. del 18 de marzo Italia (Roma) 1:00 a.m. del 18 de marzo Reino Unido (Londres) 12:00 a.m. del 18 de marzo