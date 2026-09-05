El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. Conoce los canales de TV y streaming online. (Foto: Composición Depor)
El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. Conoce los canales de TV y streaming online. (Foto: Composición Depor)

El Gran Premio de Italia 2026 llega al histórico Autodromo Nazionale Monza, uno de los circuitos más emblemáticos y veloces de la Fórmula 1. La cita se disputará el domingo 6 de septiembre en Lombardía, cerca de Milán, a partir de las 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT. Para esta edición, los pilotos deberán completar 53 vueltas al trazado que cuenta con una longitud de 5.793 kilómetros, sumando una distancia total de carrera de 306.72 km. El semáforo se apagará para la carrera principal el domingo 6 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal transmiten la carrera del GP de Italia 2026 EN VIVO HOY 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. La carrera comienza a las 15:00 en Italia/España, equivalente a las 08:00 en Perú, Colombia y Ecuador.

País o regiónHora local de la carreraCanal de TV / señal linealSeñal online oficial
Perú08:00ESPN / ESPN en operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TVDisney+ Plan Premium
Colombia08:00ESPNDisney+ Plan Premium
Ecuador08:00ESPNDisney+ Plan Premium
Panamá08:00ESPNDisney+ Plan Premium
México07:00Sky Sports; disponible vía Sky e IzziF1 TV; Izzi Go según el paquete contratado
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Belice07:00ESPNDisney+ Plan Premium
Venezuela09:00ESPNDisney+ Plan Premium
Bolivia09:00ESPNDisney+ Plan Premium
Chile09:00ESPNDisney+ Plan Premium
Paraguay10:00ESPNDisney+ Plan Premium
Argentina10:00FOX Sports Argentina / ESPN, según operadorDisney+ Plan Premium
Uruguay10:00ESPNDisney+ Plan Premium
España15:00DAZN F1; integrado en determinados paquetes de Movistar Plus+DAZN
Portugal14:00DAZNDAZN
Italia15:00Sky Sport F1Sky Go / NOW
Reino Unido e Irlanda14:00Sky Sports F1 y Sky Sports Main EventSky Go / NOW
Estados Unidos09:00 ET / 06:00 PTApple TVApple TV
Canadá09:00 ET / 06:00 PTRDS; la señal puede variar por provincia y proveedorF1 TV, sujeto a disponibilidad local
  • La carrera se inicia a las 08:00 a. m. del domingo 6 de septiembre. Es recomendable conectarse entre 07:30 y 07:45 para seguir la previa, la parrilla y cualquier noticia de última hora.
  • La alternativa digital principal es Disney+ Plan Premium, que incluye la transmisión de ESPN para la cobertura de F1 en Perú y otros mercados latinoamericanos.
  • En TV de paga, ESPN puede encontrarse en operadores locales; como referencia, ESPN está disponible en DirecTV, Movistar TV y Claro TV, aunque la numeración y el canal exacto pueden variar según el plan.
  • Monza tiene programadas 53 vueltas y la carrera arranca a las 15:00 locales (CEST), una franja que se traduce en las 08:00 para Perú.

El top 10 del campeonato de pilotos de la Fórmula Uno

El joven italiano Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos con 242 puntos, con una ventaja de 59 unidades sobre George Russell y Lewis Hamilton, ambos igualados en la segunda posición. Sin embargo, el favorito local afrontará su carrera de casa con una penalización en la grilla de partida por cambio de motor, lo que podría complicar sus chances de sumar en la lucha por el título ante su público.

PosiciónPilotoEquipoPuntos
Andrea Kimi AntonelliMercedes242
George RussellMercedes183
Lewis HamiltonFerrari183
Lando NorrisMcLaren159
Charles LeclercFerrari155
Max VerstappenRed Bull112
Oscar PiastriMcLaren104
Isack HadjarRed Bull68
Liam LawsonRB49
10ºPierre GaslyAlpine44
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC