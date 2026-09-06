El Gran Premio de Italia 2026 se disputará este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza, en una nueva fecha del Mundial de Fórmula Uno. La carrera tendrá a Pierre Gasly desde la pole position, acompañado en la primera fila por George Russell. Detrás partirán los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras Max Verstappen arrancará quinto.

La parrilla también tendrá a Oscar Piastri en el sexto lugar, seguido por Franco Colapinto y Lando Norris. El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, deberá afrontar una carrera de remontada desde la vigésima posición.

¿Cómo ver SKY Sports HD En vivo, carrera del Gran Premio de Italia 2026 por la Fórmula Uno?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula Uno en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir las carrera de la F1 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, Gran Premio de Italia 2026 por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

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Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el GP de Italia 2026

El Gran Premio de Italia 2026 se disputará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre en el circuito de Monza, una de las citas tradicionales del calendario de Fórmula 1.

Fecha del fin de semana de carrera : del 4 al 6 de septiembre de 2026.

: del 4 al 6 de septiembre de 2026. Circuito : Autodromo Nazionale Monza, Italia.

: Autodromo Nazionale Monza, Italia. Año del primer Gran Premio : 1950.

: 1950. Longitud del trazado : 5,793 km.

: 5,793 km. Vueltas : 53.

: 53. Distancia total del GP : 306,72 km.

: 306,72 km. Horario de la carrera en Estados Unidos : 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT.

: 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT. Horario de la carrera en México (hora del Centro) : 7:00 a.m. del domingo 6 de septiembre.

: 7:00 a.m. del domingo 6 de septiembre. Dónde ver EN VIVO en Estados Unidos : Apple TV.

: Apple TV. Dónde ver EN VIVO en México: Sky Sports, Canal 5, TUDN e Izzi, además del servicio oficial F1 TV.