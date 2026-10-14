Los Angeles Dodgers sostendrán un partido clave ante los Milwaukee Brewers en los playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), con la obligación de reaccionar después de perder los dos primeros encuentros de la serie. El conjunto angelino jugará como local y buscará aprovechar el respaldo de su afición para recortar distancias frente a Milwaukee, que intentará prolongar su dominio y acercarse a la siguiente ronda. Los Dodgers necesitan una victoria para evitar que su rival amplíe todavía más la ventaja en la eliminatoria.

En Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir por TBS y truTV, además de UniMás para la transmisión en español. La alternativa por internet será HBO Max. El primer lanzamiento está programado para las 8:00 p. m., hora del Este (ET), este miércoles 14 de octubre.

Para México, los aficionados podrán consultar la programación de FOX, FOX One y FOX Plus, las opciones señaladas para seguir el encuentro en el mercado mexicano. El compromiso comenzará a las 6:00 p. m., tiempo del centro de México, por lo que conviene comprobar la señal y la disponibilidad del partido en el plan contratado antes del inicio.

En el resto de Latinoamérica, ESPN y Disney+ son las opciones de referencia para consultar la transmisión de los playoffs de las Grandes Ligas. La disponibilidad puede cambiar según el país y los derechos de cada territorio; por eso, los seguidores de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil y los demás mercados de la región deben verificar la programación local de sus operadores. En Perú, el partido está previsto para las 7:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Dodgers vs. Brewers EN VIVO hoy por MLB Playoffs 2026?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Estados Unidos 8:00 p. m. ET TBS, truTV, UniMás HBO Max México 6:00 p. m. FOX Disney+ Perú 7:00 p. m. ESPN Disney+ Colombia, Ecuador, Panamá 7:00 p. m. ESPN Disney+ Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p. m. ESPN, Televen Disney+ Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 9:00 p. m. ESPN Disney+ Brasil 9:00 p. m. (Brasilia) ESPN Disney+ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 6:00 p. m. ESPN Disney+ Cuba 8:00 p. m. ESPN, según disponibilidad local Disney+, según disponibilidad local