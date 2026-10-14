Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers se verán nuevamente las caras en el diamante este miércoles 14 de octubre de 2026 para disputar el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). Los Cerveceros lideran sorpresivamente la serie 2-0 tras defender con éxito su casa, lo que deja a los actuales bicampeones de la Serie Mundial obligados a reaccionar ante su público en el UNIQLO Field del Dodger Stadium en Los Angeles, California. El tercer partido empezará a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México y podrá seguirse por FOX One, de acuerdo con la programación anunciada para la postemporada de la MLB.
¿Quieres ver el duelo entre Brewers y Dodgers en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La audiencia mexicana puede consultar la transmisión a través de FOX One y FOX+, servicios señalados entre las opciones para seguir el encuentro en México. FOX One permite acceder a su programación deportiva mediante su página web y aplicaciones para dispositivos compatibles. La disponibilidad concreta del partido debe comprobarse en la guía de programación de cada plataforma.
¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por Juego 3 de los MLB Playoffs 2026?
El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este miércoles 14 de octubre. La serie enfrenta a Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 103 victorias, y a Los Ángeles, que terminó con 100 triunfos y busca conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.
En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:
- FOX One: consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.
- FOX+: verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.
- MLB.TV: revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.
La transmisión estadounidense del Juego 3 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.
¿Cómo ver Juego 3, Brewers vs. Dodgers online por FOX One?
Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.
- Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One.
- Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa.
- Busca la sección de deportes o la programación de la MLB.
- Selecciona el partido entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers, si aparece disponible en tu región.
FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.
¿Qué ofrece FOX One en México?
FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.
La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.
Horario, TV y dónde ver Brewers vs. Dodgers por Juego 3 de los playoffs de la MLB 2026 en México
- Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.
- Instancia: Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
- Partido: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers.
- Fecha: Miércoles, 14 de octubre de 2026.
- Horario: 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.
- Estadio: Dodger Stadium, Los Angeles, California.
- Transmisión en México: consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro.
- Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.