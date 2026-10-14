Los Angeles Dodgers y Milwaukee Brewers se enfrentan hoy miércoles 14 de octubre por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026, en Dodger Stadium de Los Ángeles. El partido, que tiene a los Cerveceros adelante en la serie por 2-0, está pactado para empezar a las 20:00 horas en Venezuela (5:00 p. m. PT de Estados Unidos) y lo puedes ver EN VIVO por Televen, así como Televen MAX.

El tercer duelo de la serie será importante para las aspiraciones de ambas escuadras, que buscarán imponer su estrategia y aprovechar cada oportunidad ofensiva. Los Dodgers cuentan con la presión de responder en un enfrentamiento de alto nivel, mientras que los Brewers intentarán hacer valer sus fortalezas para mantenerse en la pelea y acercarse a su objetivo en los playoffs.

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Dodgers vs. Brewers hoy por los playoffs MLB 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana que transmite noticias, entretenimiento y acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. La televisora confirmó que ofrecerá el tercer partido de la llave entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee por su señal abierta y mediante Televen MAX.

Aquí te presentamos las opciones para ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Venezuela.

Televisión abierta

Televen: señal abierta en Venezuela.

señal abierta en Venezuela. Caracas: canal 10 UHF, según la cobertura local.

Televisión por cable y suscripción

La numeración puede variar según el operador y la localidad. Consulta la guía de programación de tu proveedor para localizar Televen.

Inter: Consulta la guía de canales de tu servicio.

Consulta la guía de canales de tu servicio. NetUno: Verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete.

Verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete. SuperCable: revisa la numeración local.

revisa la numeración local. SimpleTV: Consulta la guía de programación para confirmar la disponibilidad de la señal.

También puedes ver Televen online

Televen MAX: plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado.

plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado. Sitio oficial: televen.com.

televen.com. Plataforma de streaming: televenmax.com.ve.

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Brewers vs. Dodgers desde Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión venezolana, debes comprobar primero si Televen MAX permite acceder al contenido desde tu ubicación. La disponibilidad internacional puede depender de los derechos de emisión y de las restricciones territoriales de la plataforma.

Para ver el tercer partido desde Estados Unidos, también puedes consultar las opciones oficiales de MLB disponibles en tu mercado, incluidas FOX, FOX Deportes y FOX One, según la programación correspondiente.

¿Dónde ver Televen MAX en vivo online por internet?

Televen MAX es la plataforma de streaming de Televen, que reúne programación del canal y otras señales de televisión en vivo. Para acceder desde un dispositivo conectado a internet, sigue estos pasos:

Ingresa a televenmax.com.ve. Consulta los planes disponibles y las condiciones de acceso. Regístrate o inicia sesión, si el servicio lo requiere. Busca la señal de Televen y comprueba si el partido aparece en la programación en directo.

Antes del inicio del encuentro, verifica la disponibilidad de la transmisión y la compatibilidad de tu dispositivo.