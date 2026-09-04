Andy Ruiz Jr. volverá al ring en septiembre de 2026 para enfrentar al invicto —hasta su última presentación— polaco Damian Knyba, en una pelea que marcará el regreso del excampeón mundial de los pesos pesados tras más de dos años de inactividad este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey . El estadounidense de raíces mexicanas, recordado por su histórica victoria frente a Anthony Joshua, llega con un récord profesional de 35 triunfos, dos derrotas, un empate y 22 nocauts; Knyba, en cambio, se presenta como un rival de gran talla y proyección, con marca de 17 victorias, una caída y 11 definiciones por la vía rápida.

¿Quieres ver la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE ? En Estados Unidos habrá señal de TV por TNT y truTV, mientras que DAZN ofrece la emisión online; en México, la opción confirmada es DAZN por streaming. Te compartimos la información completa.

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se disputa este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey con la transmisión de ESPN. (Foto: Matchroom Boxing)

¿En qué canal transmite la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO por TV y Streaming Online?

La pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba se transmite EN VIVO hoy, viernes 4 de septiembre, desde el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. En Estados Unidos habrá señal de TV por TNT y truTV, mientras que DAZN ofrece la emisión online; en México, la opción confirmada es DAZN por streaming.

País TV Streaming online Inicio de cartelera Hora estimada de Ruiz vs. Knyba Acceso Estados Unidos TNT y truTV DAZN; también plataformas que incluyan TNT/truTV en su paquete, como DIRECTV 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT 10:47 p. m. ET aprox. / 7:47 p. m. PT aprox. Suscripción o proveedor de TV compatible México No se ha confirmado una señal de TV lineal oficial consistente para el combate DAZN 6:00 p. m. (hora del centro de México) 8:47 p. m. aprox. (hora del centro de México) Suscripción a DAZN

Dónde ver la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO en Estados Unidos

La transmisión oficial estadounidense de la cartelera incluye TNT y truTV, con comienzo previsto para las 8:00 p. m. del Este y 5:00 p. m. del Pacífico. Para verla por internet, DAZN emite la función completa en directo en Estados Unidos; además, DIRECTV anuncia disponibilidad de TNT dentro de su oferta de TV en vivo.

La hora de inicio indicada corresponde a la cartelera principal, no necesariamente a la pelea estelar. DAZN estima que las caminatas al ring de Andy Ruiz y Damian Knyba se producirán alrededor de las 10:47 p. m. ET, aunque ese momento puede retrasarse o adelantarse según la duración de los combates previos.

Dónde ver la pelea Andy Ruiz vs. Damian Knyba EN VIVO en México

Para México, DAZN es la opción de streaming confirmada para seguir Andy Ruiz vs. Damian Knyba en vivo. La plataforma cuenta con una página específica del evento para su servicio mexicano, y la cobertura internacional de DAZN anuncia la función en directo mediante suscripción.

Hay publicaciones previas que mencionan ESPN o Disney+ para México/Latinoamérica, pero la información de la propia DAZN y la guía actualizada del evento sostienen que DAZN está disponible en México. Por precisión editorial, conviene presentar DAZN como la alternativa confirmada y evitar asegurar una transmisión lineal por ESPN hasta que la guía del operador local la refleje en su programación.

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