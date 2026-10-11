Los Brewers se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles y buscarán impedir que alcancen su tercer título consecutivo de la Serie Mundial. Ambos gigantes de la costa oeste de Estados Unidos se enfrentan hoy domingo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segundo año consecutivo. El juego, que se realizará en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, empezará a las 18:00 (Tiempo del Centro) / 8:00 pm ET / 5:00 pm PT, y en América Latina, la transmisión del partido estará a cargo de Disney Plus Premium.

Se trata de un enfrentamiento al estilo David contra Goliat: los Cerveceros, con su plantilla de 154 millones de dólares, se enfrentan al elenco de superestrellas de los Dodgers, que ganan 432 millones. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, rechaza esa caracterización. “En absoluto”, dijo Roberts el viernes.

“Ellos tienen el mejor récord en el béisbol”, dijo Roberts sobre los Brewers, ganadores de 103 partidos en la temporada. Tienen el récord por “una razón”, aseguró. “Desde luego, no nos tienen miedo”, aseveró.

El año pasado, los angelinos barrieron sin piedad al equipo de Milwaukee en cuatro partidos de la misma instancia. Pero los Brewers confían en llegar hasta el final esta vez, tras liderar las Grandes Ligas por segundo año consecutivo.

“Creo que vamos a estar más preparados que la última vez”, afirmó el entrenador de los Cerveceros, Pat Murphy, después de que los suyos se impusieron por 3-1 a los Padres de San Diego en su serie divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco.

MILWAUKEE, WISCONSIN (ESTADOS UNIDOS), 11/10/2026.- Cobertura oficial de MLB TV EN VIVO ONLINE para ver el juego 1 de Brewers vs. Dodgers hoy por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON LOGOS DE MLB

Milwaukee rompió una racha de 12 derrotas consecutivas como visitantes en la postemporada con su victoria decisiva en San Diego el miércoles.

Según Murphy, esa es una prueba más de que el equipo ha evolucionado y ya no es aquel que acumulaba victorias en la temporada regular, pero no podía competir en los playoffs.

“Mucha gente ha dicho que no estamos hechos para la postemporada porque nos ha ido muy bien en la temporada regular sin contar con muchas estrellas”, dijo Murphy. “Creo que estamos demostrando que sí podemos ganar en la postemporada porque el buen béisbol es buen béisbol”, independientemente de la fase que se esté jugando, advirtió.

¿Dónde ver Brewers vs. Dodgers EN VIVO por ESPN?

ESPN es el medio que transmite los partidos de la MLB para América Latina. Sin embargo, el duelo entre Brewers vs. Dodgers estará disponible por la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

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